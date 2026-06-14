Dale a tu cuerpo alegría: La verdadera historia de 'La Macarena' que conquistó al mundo

Hay un coro que no ha dejado de sonar en las fiestas mexicanas desde los años 90: “dale a tu cuerpo alegría…”: Esta es la verdadera historia de “La Macarena” que conquistó al mundo, la canción más popular de Los del Río.

“La Macarena” es una melodía que se adhirió al tejido de la cultura pop global con tanta fuerza que resultó imposible de erradicar. No importa el idioma que hables, el rincón del mundo en el que hayas crecido o el tipo de música que suelas reproducir en tus audífonos: si escuchas una palmada seca seguida del rítmico grito de "¡Eeeea Macarena!", tus manos se moverán de forma casi automática hacia tus caderas y tus pies sabrán exactamente qué giro realizar.

Es el efecto hipnótico de una de las creaciones más rentables, pegajosas y sorprendentes de la industria musical contemporánea. Pero detrás de este éxito masivo que puso a bailar hasta presidentes, se esconde un relato nacido de la espontaneidad y el salero andaluz.

Sin la viralidad de las redes sociales actuales, “La Macarena” rompió las listas de popularidad del planeta entero. Especialmente en una época dominada por el rock, el pop y el grunge. ¡Esta es su historia!

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¿Cómo surgió “La Macarena”, según Los del Río?

En 1992, los integrantes del dúo musical español Los del Río, compuesto por Rafael Ruiz Perdigones y Antonio Romero Monge, se encontraban realizando una gira de presentaciones en Venezuela.

Con una trayectoria artística que ya superaba las tres décadas en su natal España, los músicos eran ampliamente reconocidos por su dominio de las sevillanas y la rumba flamenca.

Durante su estancia en la capital venezolana, el empresario y magnate de los medios de comunicación Gustavo Cisneros organizó una recepción privada de gala en su residencia en honor a los intérpretes sevillanos. La noche dio un giro gracias a la irrupción en el salón de la bailaora de flamenco Diana Patricia Castro.

Al observar el despliegue de gracia, taconeo y magnetismo físico de la joven artista, Antonio Romero Monge se sintió inspirado. De forma totalmente espontánea, el músico andaluz comenzó a corear una frase poética para animar los movimientos de la mujer: "¡Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena!".

Aquel piropo rítmico, lanzado al calor de la fiesta caraqueña, se quedó grabado a fuego en la mente de su creador, sembrando la semilla de lo que muy pronto se convertiría en un himno planetario.

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“La Macarena” es de Sevilla

Una vez que regresaron a España, los músicos se sentaron a darle forma definitiva a la composición dentro de sus estudios de grabación. El primer ajuste fundamental que decidieron realizar sobre el borrador original de la letra tuvo que ver con el nombre de la protagonista de la historia.

Aunque en Venezuela se usó la palabra "Magdalena", el dúo consideró que debían rendir un tributo directo a sus raíces andaluzas y sevillanas. Por lo tanto, cambiaron el nombre a “Macarena”, haciendo referencia al histórico Barrio de La Macarena en Sevilla; por el otro, evocaba a la Virgen de la Esperanza Macarena, una de las imágenes religiosas más veneradas de la Semana Santa andaluza.

Sin embargo, la letra estaba cargada de un descaro sexual, infidelidad y picardía juvenil que pocos se detenían a analizar con detenimiento en la pista de baile.

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“La Macarena”: el éxito noventero a nivel mundial

La versión original grabada por Los del Río en 1993, lanzada bajo ell álbum A mí me gusta, poseía un corte marcadamente tradicional, apoyado en guitarras españolas, palmas flamencas y un ritmo de rumba.

Sin embargo, “La Macarena” que se convirtió en un éxito de los años 90 es un remix compuesto por The Bayside Boys, productores musicales radicados en la ciudad de Miami, Florida.

Este formato transformó la rumba andaluza en un éxito de discoteca apto para el consumo masivo en inglés. “La Macarena” remix fue lanzado en 1995, desatando un fenómeno comercial y estadístico cuyas dimensiones no se habían registrado en la historia de la música en español desde los años de gloria de “La Bamba” de Richie Valens.

El éxito de Los del Río se mantuvo firme en el puesto número uno del Hot 100 de Billboard durante 14 semanas consecutivas a lo largo del año 1996; se convirtió en la canción en idioma extranjero con mayor permanencia en la cúspide de las listas norteamericanas, un récord de longevidad que fue igualado únicamente en el siglo veintiuno por el fenómeno global de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Además, la coreografía de la canción, diseñada originalmente por las bailarinas del videoclip, fue pensada para que cualquier persona pudiera imitar los pasos sin importar sus dotes de baile.

“La Macarena” fue parte fundamental de la década de los 90, sonando incluso en las Olimpiadas de 1996 entre los atletas. Desde entonces, la canción es parte fundamental de las fiestas y es considerada uno de los mayores One-Hit Wonders de todos los tiempos.