Filtran imágenes de la segunda temporada de La Oficina y un anillo desata teorías

La Oficina se convirtió en una de las series más exitosas de Prime Video, por lo que sus seguidores continúan a la expectativa de conocer cuándo llegará la esperada segunda temporada.

Mientras la plataforma aún no confirma una fecha de estreno, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de lo que serían algunas escenas de la nueva entrega, desatando la emoción entre los fans.

Revelan imágenes de segunda temporada La Oficina

Aunque Prime Video no ha revelado cuándo se estrenará la segunda temporada de La Oficina, las imágenes filtradas han despertado las expectativas de la audiencia al mostrar un posible adelanto de lo que está por venir.

En las fotografías aparecen los actores Fernando Bonilla, quien da vida a Jerónimo Ponce III; Elena del Río, en el papel de Sofi Campos; y Fabrizio Santini, como Memo Guerrero, durante lo que parecería ser una grabación de la serie.

El anillo, el detalle que no pasó desapercibido

Sin embargo, hubo un detalle que los seguidores de la serie no tardaron en notar. En una de las selfies tomadas por un fan, la actriz Elena del Río aparece usando un anillo, lo que inmediatamente desató teorías en redes sociales.

Para muchos usuarios, este accesorio sería una pista de que Sofi podría haberse casado con Pascal, personaje interpretado por el actor Alejandro de Hoyos Parera.

Este pequeño detalle fue suficiente para avivar las especulaciones sobre el rumbo que tomarán los personajes en la segunda temporada y generar todo tipo de comentarios entre los seguidores de la producción.

Segunda temporada de La Oficina

Tras el éxito de la primera temporada, miles de usuarios pidieron en redes sociales que la historia continuara, por lo que el anuncio de una segunda entrega fue recibido con entusiasmo por los fans.

La noticia fue dada a conocer por la propia Prime Video, que reunió al elenco para sorprenderlos con la confirmación de que regresarían para una nueva temporada de la adaptación mexicana.

Se espera el regreso de actores como Erika de la Rosa, Alexa Zuart y Arelí González, quien incluso ha compartido en distintas ocasiones que está lista para volver a la oficina.

Aunque Prime Video aún no ha revelado más detalles sobre la fecha de estreno ni la trama de los nuevos episodios, las recientes imágenes filtradas han aumentado la expectativa de los seguidores, quienes esperan conocer muy pronto qué ocurrirá con sus personajes favoritos.