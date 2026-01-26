¡Buenas noticias para los fans de Café Tacvba!; Meme del Real anuncia álbum y concierto

Emmanuel del Real, conocido por generaciones como Meme, vive un momento clave en su trayectoria musical. El integrante de Café Tacvba presentó oficialmente su nueva etapa como solista durante una conferencia de prensa realizada en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México.

El encuentro con los medios se llevó a cabo este 26 de enero de 2026, donde el músico habló abiertamente sobre su presente creativo, el lanzamiento de su álbum La montaña encendida y el concierto que ofrecerá el próximo 19 de febrero de 2026 en ese mismo recinto.

Desde el inicio de la conferencia, Meme dejó claro que este proyecto surge de una necesidad personal por explorar sonidos, ideas y emociones que llevaba tiempo desarrollando, y que ahora toman forma en un trabajo completamente propio.

Un disco nacido desde la introspección

La montaña encendida es un disco que refleja un proceso introspectivo y artístico distinto al que ha desarrollado dentro de Café Tacvba. El músico explicó que las canciones nacieron desde una búsqueda más íntima, con libertad creativa y una mirada distinta sobre la composición.

El título del álbum, según compartió, funciona como una metáfora de energía contenida, transformación y movimiento interno, conceptos que atraviesan tanto la música como las letras del material.

En el aspecto sonoro, Meme se involucró directamente en la producción del disco, participando en arreglos, estructuras y decisiones técnicas, reafirmando su perfil como uno de los creadores más meticulosos de la escena musical mexicana.

Aunque el álbum se distancia del sonido colectivo de Café Tacvba, conserva una sensibilidad emocional que ha caracterizado su carrera, con capas sonoras cuidadas y una fuerte carga expresiva.

El concierto en el Metropólitan

Uno de los anuncios que más entusiasmo generó fue el concierto programado para el 19 de febrero de 2026 en el Teatro Metropólitan, un recinto emblemático que el músico eligió por su cercanía con el público y su calidad acústica.

De acuerdo con lo expresado en la conferencia, este show estará enfocado principalmente en presentar el álbum en vivo, con una propuesta escénica diseñada especialmente para este proyecto.

Meme adelantó que el concierto buscará crear una experiencia íntima, donde la música, los arreglos y la atmósfera permitan conectar de forma directa con las emociones que dieron origen al disco.

Café Tacvba: presente y futuro

Durante la charla con los medios, uno de los temas inevitables fue el futuro de Café Tacvba, ante las constantes dudas del público cada vez que uno de sus integrantes lanza un proyecto individual.

Al respecto, Emmanuel del Real fue contundente al señalar que la banda sigue unida y activa, y que este lanzamiento cuenta con el respaldo total de Rubén Albarrán, Joselo Rangel y Quique Rangel.

El músico explicó que Café Tacvba mantiene una relación sólida, y que estos espacios individuales forman parte de una dinámica creativa que el grupo ha explorado en distintas etapas de su historia. De esta manera, descartó cualquier rumor de separación y aseguró que la hermandad entre los integrantes permanece intacta, con planes a futuro que se darán a conocer en su momento.

Un nuevo capítulo en su legado

Para los seguidores de la banda, el anuncio representa una oportunidad para conocer otra faceta de Meme, quien ha sido pieza clave en la construcción sonora y conceptual de Café Tacvba durante más de tres décadas.

Emmanuel del Real, “Meme”, sonríe durante la conferencia de prensa ofrecida en el Teatro Metropólitan, donde habló de su proyecto solista, el álbum La montaña encendida y su concierto del 19 de febrero de 2026.FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM Camila Ayala Benabib

La conferencia dejó ver a un músico en plena madurez artística, cómodo con su trayectoria y entusiasmado por compartir un trabajo que refleja su evolución personal y creativa. La respuesta del público y de los medios fue positiva, destacando el valor de que un artista con una carrera tan consolidada apueste por un proyecto personal en un escenario tan relevante.

Con el lanzamiento de La montaña encendida y su próximo concierto, Meme del Real abre un nuevo capítulo que suma a su legado musical y confirma que la exploración creativa sigue siendo parte esencial de su camino.

El Teatro Metropólitan, donde Emmanuel del Real presentó esta nueva etapa y ofrecerá su concierto el 19 de febrero de 2026, cuenta con una capacidad aproximada de 3 mil 200 espectadores y es considerado uno de los recintos con mejor acústica de la Ciudad de México, de acuerdo con información institucional del propio teatro.

Asimismo, este proyecto solista se suma a los trabajos individuales que los integrantes de Café Tacvba han desarrollado de manera intermitente desde la década de los noventa, sin que ello haya significado una disolución del grupo, formado en 1989 y con más de 30 años de actividad continua, múltiples giras internacionales y reconocimientos como premios Grammy y Latin Grammy, según registros históricos difundidos por medios especializados como Excélsior.

