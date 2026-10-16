Sean 'Diddy' Combs es trasladado a una nueva cárcel tras emergencia médica

Las autoridades federales trasladaron a Sean 'Diddy' Combs a una nueva instalación penitenciaria. El magnate musical ingresó a la Institución Correccional Federal de Allenwood, ubicada en Pensilvania. La reubicación ocurrió esta misma mañana bajo un estricto protocolo de seguridad. El movimiento respondió a una reciente emergencia médica del artista dentro de su antigua celda.

El sábado pasado, equipos de emergencia llevaron al productor en ambulancia hacia un hospital cercano. La Oficina Federal de Prisiones confirmó la salida del recluso desde la prisión FCI Fort Dix en Nueva Jersey. Los portavoces oficiales omitieron las causas clínicas exactas del traslado urgente. El portal de espectáculos TMZ reportó los detalles del incidente durante las primeras horas de hoy.

Sean "Diddy" Combs en Nueva York. REUTERS

Conflictos e infracciones en Nueva Jersey

Antes de su traslado, Diddy acumuló múltiples reportes negativos por mal comportamiento. El personal penitenciario amonestó al rapero en diversas ocasiones por violar las reglas de comunicación telefónica. Los guardias también documentaron su participación activa en altercados físicos con otros internos. Estos incidentes violentos provocaron su ingreso a la Unidad de Aislamiento en dos ocasiones distintas.

La cadena NBC News reveló la existencia de artículos de contrabando en la celda del productor. Los custodios decomisaron un teléfono celular con fotografías de desnudos y botellas de alcohol. El reporte detalló también el acceso ilegal a masajes y comidas lujosas dentro del penal. Los directivos castigaron estas acciones con medidas disciplinarias severas para el famoso recluso.

Sean "Diddy" Combs permanecerá en prisión más tiempo. REUTERS

El sistema penitenciario restó 41 días de reducción de condena por buena conducta al intérprete. Las autoridades también cancelaron sus privilegios de compra en la tienda de la prisión por 400 días. Las sanciones impactaron directamente su fecha proyectada para obtener la libertad anticipada. El historial de indisciplina constante marcó su estancia completa en el complejo de Nueva Jersey.

Seguridad y condena del magnate musical

La nueva prisión de Allenwood mantiene el mismo nivel de baja seguridad que el recinto anterior. Los especialistas descartaron un traslado punitivo, pues una sanción implicaría enviarlo a una cárcel más estricta. El cambio obedece a una estrategia institucional para garantizar la protección e integridad física del cantante. Las dimensiones del nuevo centro facilitan las labores de vigilancia del personal de custodia.

Sean "Diddy" Combs en una MetGala. REUTERS

El penal de Fort Dix alberga a una población de 4 mil reclusos en sus inmensas instalaciones. La institución en Pensilvania cuenta únicamente con mil internos en sus diferentes pabellones. Esta notable reducción demográfica permite a los guardias mantener un control más riguroso del entorno. El ambiente menos saturado minimiza los riesgos de nuevos ataques contra el controvertido artista.

El productor musical cumple actualmente una sentencia de 50 meses de prisión federal. Un jurado lo declaró culpable en 2025 por dos cargos relacionados con la promoción de la prostitución. El tribunal absolvió a Sean Combs de las acusaciones más graves durante el mediático juicio. Los fiscales no lograron probar los delitos de trata de personas con fines sexuales y crimen organizado.