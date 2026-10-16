¿Cómo sigue Laura Bozzo? Revelan nuevos detalles tras su cirugía de emergencia

La salud de Laura Bozzo mantiene la atención de sus seguidores. La conductora peruana permanece hospitalizada en la Ciudad de México luego de presentar una complicación intestinal que obligó a los médicos a intervenirla de emergencia en Acapulco, Guerrero, donde reside desde hace algunos años.

Aunque la información sobre su evolución se ha manejado con discreción, durante el programa Hoy se dieron a conocer nuevos detalles sobre su estado. De acuerdo con el reportero Sebastián Reséndiz, la presentadora ha comenzado a tolerar los medicamentos que le suministran y se encuentra menos sedada.

Sin embargo, su recuperación todavía requiere vigilancia. Los médicos necesitan descartar posibles complicaciones después de la cirugía, por lo que su evolución durante las próximas horas será importante.

Laura Bozzo ha comenzado a tolerar los medicamentos que le suministran y se encuentra menos sedada. Foto: Cuartoscuro

Mientras tanto, sus hijas, Victoria y Alejandra de la Fuente, permanecen a su lado en el hospital. La familia no ha contemplado, hasta el momento, trasladarla a otro centro médico, según la información difundida en televisión.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy 16 de octubre?

Uno de los datos más recientes sobre la salud de Laura Bozzo es que fue sometida a una tomografía para revisar cómo evoluciona después de la operación. El estudio busca descartar la presencia de abscesos o fugas intestinales, complicaciones que podrían requerir una nueva intervención quirúrgica.

Durante el matutino Hoy, Sebastián Reséndiz explicó que la conductora ha mostrado una respuesta favorable a los medicamentos, aunque todavía no se puede hablar de una recuperación completa.

El día de ayer se le practicó una tomografía para descartar que tenga abscesos o alguna fuga intestinal que amerite vuelva al quirófano. La conductora va tolerando el medicamento que se le ha suministrado, informó el reportero.

También se indicó que durante este viernes 16 de octubre se esperaba conocer más información médica sobre su evolución. Hasta que se den a conocer nuevos datos, es importante mantener la cautela y no dar por superada la emergencia.

En medio de la preocupación, la presencia de sus hijas ha sido constante. Victoria y Alejandra de la Fuente acompañan a su madre durante su hospitalización, mientras se espera conocer cómo responde al tratamiento.

Por ahora, tampoco se ha confirmado un cambio de hospital. La prioridad es seguir de cerca su evolución y determinar si necesita algún otro procedimiento.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo? Fue operada por una úlcera perforada

La emergencia médica de Laura Bozzo comenzó en Acapulco, donde fue ingresada a un hospital después de presentar un problema intestinal. Según la información difundida en el programa Hoy, los médicos detectaron una úlcera perforada que hizo necesaria una cirugía inmediata.

Sebastián Reséndiz explicó que la conductora llegó al hospital con señales de sepsis abdominal, una complicación que puede presentarse cuando una infección dentro del abdomen provoca una respuesta grave del organismo.

La emergencia médica de Laura Bozzo comenzó en Acapulco Foto: Cuartoscuro

La situación tomó por sorpresa a las personas cercanas a la presentadora. Aarón Guerrero, asistente de Laura Bozzo, habló sobre lo ocurrido y aclaró algunos rumores que circularon después de que se conociera su hospitalización.

Entre las versiones que surgieron estaba la posibilidad de que hubiera sido intubada. Guerrero negó esa información y explicó que la conductora llegó consciente al hospital, aunque presentaba deshidratación y dolor abdominal.

También confirmó que fue sedada debido al procedimiento quirúrgico de emergencia al que tuvo que someterse.

La gravedad de la complicación hizo necesario trasladarla posteriormente a un hospital de la Ciudad de México, donde continúa bajo atención médica.

Entre las versiones que surgieron estaba la posibilidad de que hubiera sido intubada. IG: Laura Bozzo

Por ahora, la evolución de Laura Bozzo dependerá de cómo responda al tratamiento y de los resultados de los estudios realizados después de la cirugía. Aunque hay señales alentadoras, las posibles complicaciones intestinales siguen siendo motivo de vigilancia.

Sus seguidores permanecen pendientes de cualquier actualización sobre la conductora, mientras su familia espera que continúe mejorando y pueda dejar atrás este episodio de salud.