“Ojalá haya muchos en la calle para poderles escupir”: Susana Zabaleta arremete contra los therians

Lo que parecía una entrevista más sobre proyectos profesionales terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la televisión.

Durante su participación en el programa Hoy, Susana Zabaleta fue cuestionada sobre tendencias juveniles actuales, entre ellas la comunidad therian, un grupo que ha ganado notoriedad en redes sociales por compartir contenidos donde jóvenes portan máscaras de animales y adoptan comportamientos inspirados en ellos.

La respuesta de la artista fue polémica. Con tono crítico, lanzó comentarios que incluyeron frases como desear que “les den patadas hasta que entiendan lo que son” y que ojalá hubiera muchos en la calle “para poderles escupir”.

Sus declaraciones provocaron reacciones inmediatas tanto en el foro como en plataformas digitales.

Reacciones en el estudio y en redes

La conductora Tania Rincón intervino en el momento para matizar la conversación y señaló que la referencia a “patadas” era excesiva. La tensión en el set fue evidente, y el fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En cuestión de horas, usuarios de X (antes Twitter), TikTok e Instagram compartieron el video, generando una ola de opiniones divididas. Mientras algunos respaldaron a la actriz argumentando que se trataba de una crítica a lo que consideran una “confusión de identidad”, otros calificaron sus palabras como agresivas.

El episodio reavivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión cuando se trata de comunidades emergentes.

¿Qué es la comunidad therian?

El término “therian” proviene de “therianthropy”, palabra en inglés que combina raíces griegas relacionadas con “bestia” y “ser humano”. Quienes se identifican como therians describen una conexión profunda e involuntaria con un animal específico, conocido como su “teriotipo”.

A diferencia de los furros o los cosplayers los therians sostienen que su vínculo es parte de su identidad personal.

En redes sociales, especialmente en TikTok, se han viralizado videos de jóvenes que utilizan máscaras de lobos, felinos u otros animales, realizan movimientos inspirados en ellos y comparten reflexiones sobre su experiencia.

El fenómeno ha generado tanto curiosidad como controversia, especialmente entre adultos que cuestionan si se trata de una etapa, una forma de expresión o algo más profundo.

El contexto personal de Susana Zabaleta

En la misma entrevista, Susana Zabaleta también habló de temas personales, incluyendo que su hija regresó a vivir con ella tras un incendio en su hogar, situación que aún no se ha resuelto del todo.

El contraste entre ese momento íntimo y las declaraciones polémicas marcó la conversación en el programa. Sin embargo, el foco mediático se concentró principalmente en sus comentarios sobre la comunidad therian.

Libertad de expresión vs. respeto

La controversia abre una discusión más amplia sobre cómo figuras públicas abordan temas relacionados con nuevas formas de identidad y autoexpresión.

Especialistas en comunicación señalan que cuando celebridades opinan sobre fenómenos sociales emergentes, sus palabras tienen un impacto mayor debido a su alcance mediático. En el entorno digital actual, una declaración puede viralizarse en minutos y generar consecuencias inmediatas.

Por otro lado, defensores de la comunidad therian han pedido respeto y han recordado que la mayoría de sus integrantes son jóvenes que utilizan plataformas digitales como espacio de expresión personal.

La intervención de Susana Zabaleta no solo generó tendencia, sino que también puso bajo la lupa el fenómeno therian en México y América Latina.

