The Exorcist Martyrs lanza primer tráiler con Scarlett Johansson como protagonista

Blumhouse y Universal Pictures liberaron el primer teaser oficial de The Exorcist: Martyrs en sus plataformas digitales. La productora proyectará el tráiler completo este viernes durante las actividades de la New York Comic Con. El director Mike Flanagan toma el control absoluto de esta nueva entrega del extenso universo de El Exorcista, protagonizada por la actriz nominada al Oscar, Scarlett Johansson.

La compañía productora canceló los planes originales del realizador David Gordon Green tras la recepción negativa de El exorcista: Creyente. Los ejecutivos entregaron este ambicioso proyecto a Flanagan, quien consolida su posición como un referente indiscutible del cine de terror contemporáneo. El cineasta también acapara la atención mediática hoy al estrenar su adaptación de la novela Carrie en el catálogo de Prime Video.

La nueva película de El Exorcista tendrá una trama policiaca. Foto: Universal Pictures

El director rechazó rotundamente filmar un remake o continuar la línea narrativa del clásico original de William Friedkin. Su visión aborda este macabro universo desde una perspectiva policial independiente, un tratamiento similar al trabajo de Zach Cregger con la saga Resident Evil. La producción reunió un elenco de primer nivel que incluye a Johansson, Jacobi Jupe, Diane Lane, Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, Sasha Calle y John Leguizamo.

Un asesino serial católico

El realizador reveló los primeros detalles oficiales de la trama en una entrevista exclusiva con la revista Esquire. La tensa historia sigue los pasos de Julie Miller, interpretada por Johansson, una brillante detective de homicidios de Nueva York. La protagonista cría sola a su pequeño hijo Max, papel a cargo de Jupe, bajo el cuidado constante de la abuela materna Mary, encarnada por Lane.

El mayor logro profesional de la investigadora ocurrió años atrás cuando acorraló y capturó al padre Sunday, interpretado magistralmente por Leguizamo. Este escurridizo criminal recreaba perturbadoras escenas de asesinatos basadas al milímetro en el martirio de varios santos católicos. Las autoridades ejecutaron al asesino mediante inyección letal, pero el procedimiento médico falló de forma misteriosa y dejó secuelas inexplicables.

Un asesino serial estará suelto en la nueva cinta de El Exorcista. Foto: Universal Pictures

Una nueva y sangrienta ola de crímenes idénticos azota la ciudad de Nueva York en el tiempo presente. Los asesinatos amenazan directamente el entorno íntimo de la detective, acercándose con cada víctima a su hijo y a su propia madre. Julie une fuerzas estratégicas con su compañera de escuadrón, la oficial Gina Restrepo, para cazar al implacable imitador.

Crisis de fe y rituales demoníacos

La narrativa fílmica introduce también al enigmático padre William, interpretado por el actor Ejiofor, un veterano capellán de prisiones sumido en una severa crisis vocacional. Este líder religioso supervisó directamente la macabra ejecución del homicida original y carga con el peso psicológico de aquel oscuro evento. Un segundo sacerdote, interpretado por Fishburne, lo asesora activamente gracias a su vasto conocimiento empírico sobre ritos y rituales antiguos.

El lado paranormal no faltará en la nueva película de El Exorcista. Foto: Universal Pictures

Mike Flanagan busca instaurar una obra autónoma capaz de sostenerse por sí misma sin depender de la mitología cinematográfica previa. El creador combina la atmósfera asfixiante del terror sobrenatural con la crudeza visual de los thrillers policíacos de la década de los noventa. El realizador cita como inspiraciones directas para este proyecto cintas consagradas de la industria como El silencio de los inocentes y Seven.

La prensa especializada nota similitudes temáticas evidentes entre esta nueva premisa y la película Fallen, el oscuro relato policial de 1998 protagonizado por Denzel Washington bajo la dirección de Gregory Hoblit. Los miles de asistentes a la convención neoyorquina y el público global conocerán la verdadera escala del filme este fin de semana con la llegada del avance definitivo.