Scarlet Gruber, con los ojos vendados

En 2023, Scarlet Gruber encarnó a Gloria Trevi en la bioserie autorizada por la cantante, titulada Ellas soy yo, Gloria Trevi, dotando de intensidad a este personaje en sus momentos más complejos. Hoy, el desafío que la actriz venezolana expone en streaming está también basado en hechos reales: interpretar a la única víctima femenina de Daniel Arizmendi López, el secuestrador y mutilador de la década de los 90 conocido como El Mochaorejas.

La actriz dijo a Excélsior las implicaciones de este personaje en la serie para ViX del mismo nombre, en la que, durante sus escenas, permaneció con los ojos vendados. Así trabajó al lado del protagonista Damián Alcázar, quien recreó al criminal, y con Paulina Gaitán, quien encarnó a Lucía Salas, una periodista en busca de la verdad sobre este delincuente, preso desde 1998.

“Fue una gran responsabilidad porque fue inspirado en hechos reales. Para mí, asumir esa responsabilidad fue todo un reto. Más aún, interpretar a este personaje que atraviesa tantos desafíos, tanto dolor, tanta incertidumbre y que, al fin y al cabo, no se rinde nunca”, detalló Gruber.

La también actriz de la telenovela Si nos dejan (anteriormente conocida como Domenica Montero) y de la serie Mujeres asesinas señaló que este papel es un regalo en su carrera, pues tanto Damián Alcázar como el productor Carlos Bardasano confiaron en su talento.

“Me adentré en un género que para mí es un poco nuevo, porque vengo de hacer melodrama. Entrar en una serie e investigar para poder estar a la altura y entregar verdad a esta historia fue todo un reto, pero lo disfruté muchísimo”, afirmó.

Scarlet precisó que los espectadores verán escenas cargadas de “mucho dolor”. “Ella fue víctima de El Mochaorejas y perdió sus dos orejas. Es algo muy peculiar porque, normalmente, sólo era una, pero ella perdió ambas. El hecho de perder parte de tu cuerpo es algo tan fuerte que atravesarlo actoralmente fue complejo”, recordó.

Sobre la carencia del sentido de la vista durante el rodaje, la actriz relató que fue complicado debido a que su mirada es uno de sus recursos principales. “Tengo unos ojos muy grandotes, entonces, actoralmente, es un recurso que uso muchísimo. Fue muy interesante actuar con los ojos vendados para transmitir tanta angustia sin utilizarlos. Tuve que usar todo mi cuerpo, mis movimientos y mi voz”, explicó.

Incluso confesó que la presencia de Alcázar ayudó a construir ese clima de tensión. “A Damián, en escena, nunca lo vi; mi personaje nunca lo vio, pero el miedo estaba. Él tiene una energía muy poderosa y su voz impone; estar cerca de él me daba un terror enorme. Fue espectacular, lo viví muy intensamente”, concluyó.