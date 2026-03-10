"Fuiste mi rayito de esperanza": Mariana Rodríguez celebra a Mariel con una fiesta especial

Mariana Rodríguez celebra a Mariel cumpleaños 3 y lo hizo con una fiesta infantil llena de juegos, colores y amigos cercanos. La hija de la influencer y empresaria regiomontana, así como del gobernador de Nuevo León, Samuel García, vivió una celebración adelantada rodeada de otros niños en un salón de eventos pensado especialmente para los más pequeños.

Aunque el cumpleaños de Mariel es oficialmente el 10 de marzo, Mariana Rodríguez decidió organizar la fiesta un día antes para que la pequeña pudiera disfrutar al máximo con sus invitados.

En redes sociales, la también titular de Amar a Nuevo León compartió algunos momentos de la celebración, donde se pudo ver a Mariel jugando, corriendo y conviviendo con otros niños en un ambiente lleno de globos y decoración infantil.

La fiesta tuvo un ambiente alegre y familiar, muy al estilo de las celebraciones infantiles donde lo importante es que los pequeños se diviertan.

Para celebrar el cumpleaños 3 de Mariel, Mariana Rodríguez eligió un salón de eventos pensado para fiestas infantiles.

La decoración destacó por colores llamativos y elementos inspirados en el personaje favorito de la niña: el Tigre Daniel, protagonista de la caricatura educativa Daniel Tiger’s Neighborhood.

Aunque no se trata de uno de los personajes más populares en fiestas infantiles, Mariana ha contado que es uno de los programas favoritos de su hija.

Durante la celebración se pudo ver a varios niños pequeños disfrutando de juegos, actividades y espacios pensados para su edad. La fiesta tuvo un ambiente relajado y familiar, donde Mariel fue claramente la protagonista del día.

Mariana Rodríguez dedica emotivo mensaje a Mariel por su cumpleaños

Además de la fiesta, Mariana Rodríguez celebró a Mariel por su cumpleaños número 3 con un emotivo mensaje, en el que recordó lo importante que ha sido su llegada a su vida.

La influencer compartió un texto lleno de sentimiento en el que habló sobre las dificultades que enfrentó antes de convertirse en mamá.

“Llegaste en el momento en que más te necesitaba. Cuando después de intentar, esperar y llorar muchas veces pensé que tal vez ya no iba a poder… llegaste tú. Fuiste mi rayito de esperanza”, escribió.

En el mensaje, Mariana también expresó el profundo amor que siente por su hija y cómo su llegada transformó su vida.

“Llegaste para recordarme que los milagros sí existen, que la vida siempre guarda sorpresas hermosas para quienes no dejan de creer”, añadió.

También describió a Mariel como una niña curiosa, valiente y llena de alegría, cualidades que, según contó, iluminan sus días como madre.

¿Qué edad tiene Mariel, la hija de Mariana Rodríguez?

Mariel García Rodríguez cumple tres años. La pequeña nació el 10 de marzo de 2023 en Nuevo León, después de que sus padres hablaran públicamente sobre las dificultades que enfrentaron para lograr el embarazo.

Desde su nacimiento, Mariel se convirtió en una de las niñas más conocidas en redes sociales de la política mexicana, ya que Mariana Rodríguez suele compartir momentos de su vida familiar con sus seguidores.

La llegada de Mariel fue descrita por la propia Mariana como un momento muy esperado.En sus palabras, su hija llegó para recordarles que “los milagros sí existen”.

¿Cuántas hijas tiene Mariana Rodríguez?

Actualmente, Mariana Rodríguez tiene dos hijas. La mayor es Mariel, quien acaba de celebrar su cumpleaños número tres, y la menor es Isabel, nacida el 12 de julio de 2025.

Hace poco, la familia celebró el bautizo de la pequeña Isabel en una ceremonia religiosa donde los padrinos fueron Caty García, hermana del gobernador Samuel García, y su esposo.

En distintas ocasiones, Mariana ha mencionado que le gustaría tener más hijos, por lo que no descarta que su familia siga creciendo en el futuro.

Mientras tanto, la influencer continúa compartiendo en redes sociales algunos momentos de su vida como mamá, incluyendo celebraciones como el cumpleaños de Mariel, que este año llegó a su tercer aniversario.