Un breve video protagonizado por Alejandro Speitzer se volvió tendencia en redes sociales después de que la creadora de contenido extranjera Mei compartiera el momento en el que intentó entrevistarlo durante un evento público.

La grabación, que acumula miles de reproducciones en distintas plataformas, provocó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideraron que el actor mostró una actitud poco accesible, otros defendieron que las imágenes no reflejan lo que realmente ocurrió.

¿Entrevista fallida? El video de Alejandro Speitzer que desató críticas IG

¿Qué muestra el video viral de Alejandro Speitzer y por qué generó tanta polémica?

El video comienza cuando Mei se acerca al protagonista de Oscuro deseo para preguntarle si puede concederle una entrevista.

¿Puedo hacer una entrevista contigo?, cuestiona la influencer.

Ante la petición, Alejandro Speitzer responde:

Sí, vamos caminando, vente.

Sin embargo, antes de que la conversación pudiera comenzar, una persona que aparentemente forma parte del equipo del actor interviene y la entrevista no llega a realizarse.

Ese breve momento bastó para que surgieran especulaciones en redes sociales sobre una supuesta negativa por parte del actor. En poco tiempo, el video se convirtió en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

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¿Alejandro Speitzer fue prepotente? Este fue el contexto completo de la entrevista fallida

Aunque varias publicaciones calificaron el momento como un desplante de Alejandro Speitzer, el video completo ofrece un contexto diferente.

En ningún momento se observa que el actor rechace directamente la entrevista. Por el contrario, acepta conversar mientras avanza por el lugar; sin embargo, la interacción termina antes de que pueda comenzar debido a la intervención de una persona de su equipo.

Hasta ahora, Speitzer no ha emitido declaraciones sobre la controversia.

Las reacciones en redes sociales permanecen divididas. Algunos usuarios consideran que el equipo del actor fue el responsable de impedir la entrevista, mientras que otros opinan que el intérprete pudo haber insistido para atender a la creadora de contenido.

¿Entrevista fallida El video de Alejandro Speitzer que desató críticas IG

Influencer Mei rompe el silencio y aclara cómo fue realmente su encuentro con Alejandro Speitzer

Después de que el video se viralizara, la propia Mei explicó qué sucedió durante el encuentro.

La creadora de contenido aseguró que Alejandro Speitzer fue amable durante el breve intercambio y lamentó no haber conseguido la entrevista debido al poco tiempo disponible del actor.

Además, pidió a sus seguidores ayudarla a contactar al intérprete para tener una nueva oportunidad de conversar con él.

Por favor, ayúdenme a etiquetarlo para que yo tenga una entrevista con él.

Su publicación cambió el rumbo de la conversación, ya que muchos internautas señalaron que el video se difundió sin el contexto completo y recordaron que la influencer nunca acusó al actor de haber sido grosero con ella.

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Redes sociales reaccionan al video de Alejandro Speitzer: críticas, defensa y opiniones divididas

Como suele ocurrir con los contenidos virales, las reacciones no tardaron en aparecer.

Algunos usuarios criticaron al actor al considerar que las figuras públicas deberían mostrarse más accesibles con los creadores de contenido.

En contraste, otros salieron en su defensa y recordaron que, durante las últimas semanas, Alejandro Speitzer ha protagonizado diversos momentos con sus seguidores en eventos relacionados con el Mundial de 2026, donde se ha mostrado cercano con el público.

Hasta el momento, el video continúa acumulando reproducciones e interacciones, mientras que el actor no ha respondido públicamente a la petición realizada por Mei.

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¿Quién es Mei, la creadora de contenido que protagonizó el momento viral con Alejandro Speitzer?

Mei es una creadora de contenido que comparte en redes sociales entrevistas, coberturas de eventos y encuentros con celebridades.

Uno de esos intentos de entrevista fue precisamente el que la colocó entre las principales tendencias junto a Alejandro Speitzer.

Tras la polémica, reiteró que su intención nunca fue exhibir al actor, sino compartir una experiencia que no salió como esperaba y pedir apoyo a sus seguidores para conseguir una entrevista en otra ocasión.

Hasta el cierre de esta edición, no existe información que confirme que ambos hayan retomado el contacto para concretar la conversación.

El video protagonizado por Alejandro Speitzer demuestra cómo un fragmento de pocos segundos puede generar interpretaciones distintas en redes sociales. Aunque algunos usuarios cuestionaron la actitud del actor, la explicación de la propia influencer aportó un contexto diferente y dejó abierta la posibilidad de que ambos puedan encontrarse nuevamente para realizar la entrevista que quedó pendiente.