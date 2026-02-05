Santos Bravos se suman al Tecate Pa'l Norte: día confirmado y cuánto cuestan los boletos

Luego de semanas de especulación entre sus fans, Santos Bravos finalmente hizo oficial su regreso a México. A través de sus redes sociales, la agrupación anunció una gira especial de festivales en Latinoamérica, en la que destaca su participación en el Tecate Pa’l Norte, uno de los eventos musicales más importantes del continente.

El anuncio desató una ola de emoción entre sus seguidores mexicanos, quienes aún recuerdan su exitoso paso por el Auditorio Nacional en octubre del año pasado. Ahora, la boyband volverá a pisar suelo mexicano, pero esta vez para conquistar Monterrey y el imponente escenario del Parque Fundidora.

¿Quiénes son Santos Bravos y por qué generan tanta expectativa?

Santos Bravos es la primera boyband latina formada por HYBE, la poderosa compañía surcoreana detrás de fenómenos globales. El grupo está integrado por Drew (EE. UU./México), Alejandro (Perú), Gabi (Puerto Rico), Kauê (Brasil) y Kenneth (México), una alineación multicultural que ha sido clave en su identidad y proyección internacional.

La agrupación debutó oficialmente en 2024, marcando un antes y un después en el pop latino al combinar influencias del K-pop, pop anglosajón y ritmos latinos. Desde su debut, Santos Bravos ha destacado por su propuesta fresca, coreografías de alto nivel y una fuerte conexión con su público joven.

Su canción más popular hasta el momento es “Bravos”, tema que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales y que los posicionó como una de las apuestas más sólidas del pop latino.

¿Qué día se presentará Santos Bravos en el Tecate Pa’l Norte?

De acuerdo con la información compartida por la banda, Santos Bravos se presentará el domingo 29 de marzo en el Festival Tecate Pa’l Norte. Esta fecha forma parte de una intensa agenda de presentaciones que también los llevará al Festival Estéreo Picnic, en Colombia.

La buena noticia para los fans es que el festival ya cuenta con boletos individuales por día, por lo que no es necesario adquirir el abono completo para los tres días si tu principal interés es ver a la boyband.

¿Cuánto cuestan los boletos por día en el Tecate Pa’l Norte?

Si planeas asistir únicamente el día en que se presentará Santos Bravos, el boleto individual para el domingo 29 de marzo tiene un costo aproximado de 2,285 pesos mexicanos.

En caso de que prefieras vivir la experiencia completa del festival, el abono general para los tres días del Tecate Pa’l Norte supera los 5,240 pesos mexicanos, dependiendo de la fase de venta y el tipo de acceso.

¿Quiénes estarán el domingo en el Tecate Pa’l Norte?

El domingo 29 de marzo no solo será especial por Santos Bravos. Ese día, el Tecate Pa’l Norte reunirá a una alineación de primer nivel que hace que el boleto valga cada peso. Entre los artistas confirmados se encuentran:

The Killers, Zoé, The Lumineers, Halsey, DJO, Omar Courtz, Purple Disco Machine, Panteón Rococó, Molotov, Siddhartha, Aitana, Gryffin, Rusowsky, Los Claxons, Love of Lesbian, C-Kan, Daniela Spalla, La Gusana Ciega, Midnight Generation, Elefante, Marky Ramone, Reyno, 3BallMTY, Silvestre y La Naranja, entre muchos otros.

Santos Bravos llega a los grandes festivales

La participación de Santos Bravos en el Tecate Pa’l Norte confirma el crecimiento acelerado de la banda y su consolidación en los grandes escenarios. Pasar de un concierto en solitario en el Auditorio Nacional a compartir cartel con artistas internacionales en uno de los festivales más importantes de América Latina es una clara señal de su impacto en la industria musical.

Debut de Santos Bravos. Foto: HYBE Latinoamerica

Sin duda, el domingo 29 de marzo será una fecha clave para los fans del pop latino y para quienes desean ser testigos del ascenso de Santos Bravos, una boyband que promete marcar una nueva era en la música.

