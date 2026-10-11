El universo de Dragon Ball vuelve a cobrar protagonismo con una nueva versión de una de las historias más importantes de la franquicia. Dragon Ball Super: Beerus presenta el encuentro entre Goku y el Dios de la Destrucción con mejoras visuales y sonoras que buscan ofrecer una experiencia renovada a los seguidores del anime.

La producción retoma el arco de la Batalla de los Dioses, una etapa que amplió los límites de poder de los guerreros y presentó personajes fundamentales para el desarrollo de la historia. Si quieres conocer los detalles de su lanzamiento en México, las opciones para ver los episodios y las novedades de esta edición, aquí te contamos lo que debes saber.

Dragon Ball Super: Beerus Anime lanza nuevo tráiler Especial

¿A qué hora se estrena Dragon Ball Super: Beerus en México?

El primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus se estrenó el domingo 11 de octubre de 2026. El horario anunciado para México fue entre las 8:00 y las 8:15 de la mañana, aunque la disponibilidad en la plataforma pudo presentar retrasos.

El sitio oficial de Dragon Ball confirmó que la emisión japonesa estaba prevista para las 11:15 de la noche. A partir de ese horario, medios como W Radio reportaron que los espectadores mexicanos podrían acceder al estreno desde las 8:15 de la mañana a través de Crunchyroll.

Sin embargo, otras publicaciones señalaron las 8:00 de la mañana como hora de lanzamiento. Por esta razón, es importante distinguir entre el horario programado y el momento en que el episodio apareció efectivamente en el catálogo.

El primer capítulo lleva por título El Dios que Destruye y marca el inicio de esta nueva edición de la historia. Los seguidores que todavía no lo hayan visto pueden consultar la ficha oficial para comprobar su disponibilidad.

Dragon Ball Super prepara nuevas sagas. Foto de X: @DB_anime_info

¿Dónde ver Dragon Ball Super: Beerus en México?

La plataforma confirmada para el estreno internacional de Dragon Ball Super: Beerus es Crunchyroll, que incorporó la serie a su catálogo el 11 de octubre de 2026.

La ficha oficial permite consultar el anime en japonés con subtítulos en español latinoamericano, inglés y portugués de Brasil. No obstante, conviene revisar las opciones de audio disponibles directamente en la plataforma antes de dar por hecho que existe un doblaje latino para esta nueva versión.

Para encontrar los episodios, los espectadores pueden ingresar a la página oficial de Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll o consultar directamente el primer capítulo, El Dios que Destruye.

En cuanto a otros servicios de streaming, es necesario revisar sus catálogos para confirmar si la serie está disponible en México. Aunque algunos medios publicaron posibles fechas de llegada a Netflix y HBO Max, estos lanzamientos deben distinguirse de la disponibilidad confirmada en Crunchyroll.

¿A qué hora se estrena 'Dragon Ball Super: Beerus' en México? Cruchyroll

¿De qué trata Dragon Ball Super: Beerus y qué cambia respecto al anime original?

La historia comienza años después de la derrota de Majin Buu, cuando la Tierra ha recuperado la tranquilidad. Sin embargo, esa paz termina con el despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción, quien escucha rumores sobre el saiyajin que derrotó a Freezer.

Interesado en encontrar a un rival capaz de enfrentarse a su poder, Beerus emprende la búsqueda de Goku. El encuentro abre una nueva etapa en la historia del protagonista, quien deberá descubrir hasta dónde llegan sus habilidades ante un adversario capaz de destruir planetas.

La nueva producción no se limita a retransmitir los episodios originales. De acuerdo con la cobertura de medios especializados, esta versión incorpora secuencias de animación renovadas, ajustes visuales y cambios en la narración y el sonido.

El proyecto también presenta nuevos temas musicales. El sitio oficial de Dragon Ball confirmó que la canción de apertura, ONOGAMI, es interpretada por MEGATERA・ZERO, mientras que VK Blanka está a cargo del tema de cierre, Kan Peki No Peki.

Estos cambios buscan ofrecer una presentación renovada del arco de la Batalla de los Dioses, una de las etapas que ampliaron el universo de Dragon Ball con la incorporación de los dioses de la destrucción y nuevos niveles de poder.

Conoce la historia de Dragon Ball Super: Bills Foto de X: @DB_anime_info

¿Cuántos capítulos tendrá Dragon Ball Super: Beerus y cuándo salen los siguientes?

Una de las dudas de los seguidores es cuántos episodios conformarán esta nueva versión y cuándo podrán ver las siguientes entregas.

La serie original Dragon Ball Super contó con 131 episodios y se transmitió entre 2015 y 2018. Sin embargo, esa cifra corresponde a la producción original y no debe confundirse con la cantidad de capítulos de Dragon Ball Super: Beerus.

El primer episodio, lanzado el 11 de octubre, presenta nuevamente el despertar de Beerus y su interés por Goku. A partir de este punto, la historia desarrolla el enfrentamiento entre ambos personajes y las consecuencias que puede tener para la Tierra.

Para conocer el calendario de los siguientes capítulos, los espectadores pueden consultar la ficha de la serie en Crunchyroll. De esta manera, podrán comprobar las fechas de publicación y evitar confusiones derivadas de los cambios en los horarios de estreno.

Dragon Ball Super: Bills, abarcará tres sagas. Foto de X: @DB_anime_info

¿Qué personajes regresan en Dragon Ball Super: Beerus y quiénes son las voces?

El regreso de Dragon Ball Super: Beerus reúne a personajes fundamentales de la franquicia, entre ellos Goku, Vegeta, Beerus y Whis.

Goku ocupa el centro de la historia debido al interés que despierta en Beerus. El Dios de la Destrucción busca al saiyajin después de escuchar referencias sobre su victoria contra Freezer, mientras que Whis acompaña a Beerus y desempeña un papel importante en la presentación de estos personajes y sus habilidades.

La producción también recupera las voces japonesas de la franquicia. El sitio oficial de Dragon Ball destacó la participación de Masako Nozawa, intérprete de Son Goku, Son Gohan y Son Goten en japonés.

Además de los personajes y sus voces, la música forma parte de las novedades de esta versión. ONOGAMI, de MEGATERA・ZERO, acompaña la apertura, mientras que Kan Peki No Peki, de VK Blanka, aparece como tema de cierre.

En cuanto a la versión latinoamericana, los seguidores deben revisar las opciones de idioma disponibles en Crunchyroll, pues la ficha consultada señala audio japonés y subtítulos en español latinoamericano.

El regreso de Dragon Ball Super: Beerus ofrece a los seguidores la oportunidad de revivir una etapa decisiva para Goku y sus compañeros desde una perspectiva visual y sonora renovada. La aparición de Beerus marcó un cambio importante en la escala de poder de la franquicia y abrió la puerta a nuevos desafíos para los guerreros de la Tierra.

Con el primer episodio disponible en Crunchyroll, los fans pueden reencontrarse con esta historia y conocer las modificaciones que distinguen a la nueva producción del anime original.