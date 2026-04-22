Sam Carter, de Architects: "Si las canciones viejas funcionaran como las nuevas, las tocaríamos"

Cuando platicamos con Sam Carter, vocalista de Architects, a propósito de su concierto del sábado en el Velódromo Olímpico, Bring Me The Horizon recién había anunciado la reedición de su primer álbum Count Your Blessings, así que fue casi automático cuestionarlo sobre los ya tan famosos discos Ruin (2007) y Hollow Crown (2009).

“Quizás hemos tenido un par de ofertas para hacer shows y tocarlos por completo, pero nunca hemos sentido que sea algo correcto para nosotros. Quizá valga la pena o no. De verdad creo que son grandes discos y son divertidos de tocar, pero tampoco sé si la gente iría a escuchar sólo esas canciones”, compartió desde su casa vía Zoom para Excélsior.

Architects nació en los alrededores de Brighton, Reino Unido, lanzando el disco Nightmares en 2006, sólo que con Matt Johnson como voz. Sam se integró ya para Ruin y Hollow Crown, convirtiéndose en materiales de culto con el pasar de los años, en especial para la comunidad que en esos años hizo del metalcore una escena importante en el underground.

Sin embargo, conforme el grupo fue evolucionando, creciendo de forma personal, superando fantasmas y lidiando con la muerte de Tom Searle, su guitarrista fundador, Architects refinó totalmente su sonido, hicieron del ruido un arte estético y técnico que puede apreciarse en la última terna For Those That Wish To Exist (2021), the classic symptoms of a broken spirit (2022) y The Sky, the Earth & All Between (2025).

Honestamente, cuando la gente lo menciona me siento halagado, porque significa que han investigado y eso me pone nostálgico de aquel tiempo. Fue una época muy divertida, éramos niños, fue hace casi 20 años. Algunas personas que piden esas canciones tienen 20 años ahora, así que ni siquiera habían nacido cuando salieron.

Es muy loco, pero tenemos suerte de seguir aquí tocando y actuando. Me hace sentir bien que a la gente le guste cualquier cosa que hayamos hecho; pueden decir que les gusta, eso no significa que lo vaya a tocar, pero pueden decirlo”, dijo Carter, de 37 años.

El grupo presentará su nuevo disco. Epitaph Records

Así que, una vez más, si esperan alguna de esas rolas este sábado, olvídenlo. Pero no lo tomen a mal, Carter recordó con mucho cariño aquel brutal debut que tuvieron en CDMX como teloneros de BMTH en El Plaza Condesa, donde por supuesto que algunos pudimos escuchar rolas de aquellos tiempos como Early Grave y Follow The Water, por mencionar un par. Era 2011.

Después hicieron su propio show en el mismo venue tres años después y su última vez fue en el Hell & Heaven Metal Fest, en 2022. Aquella ocasión, en Toluca, cerraron con Animals, una canción que junto con Seeing Red se han convertido en dos rolas game changer para el grupo que lidera vocalmente nuestro amigo y seguidor del Manchester United.

Lo más cool del grupo es que amamos hacer música pesada, pero creo que nos gusta que mucho que tenga un puente emocional. Seeing Red definitivamente cambió las reglas del grupo. Es decir, Animals y Doomsday fueron masivas, sentimos un cambio y nos llevaron a otros niveles. Seeing Red forma parte del club.

Algunas bandas tienen temas game changer únicos, pero Architects tiene tres y es increíble para esta etapa de nuestra carrera. Miren, se siente bien y es una forma agradable de decirles ‘jódanse’ a todos los tipos que nos han tirado mierda, sólo que lo hicimos de forma irreverente. Estábamos dentro del chiste y sabíamos que lo entenderían todos nuestros haters, así que al final les mandamos un mensaje de: ‘entendemos, pero igual jódanse’. Sólo obtienes honestidad con Architects”, explicó.

El tema en cuestión forma parte del disco The Sky, the Earth & All Between, producido por Jordan Fish, exintegrante de Bring Me The Horizon, y fue, precisamente, una respuesta a todos los fans trves que los critican agresivamente por cambiar su sonido, algo que el grupo tomó como un síntoma de lo tóxico que es el ambiente de las rede sociales y el fandom que se niega a aceptar el crecimiento de un grupo.

En ese sentido, ¿ya encontraron cómo definir su música en la actualidad?, le preguntamos.

¡No!, y es jodidamente molesto”, dijo entre risas, “pero de verdad desearía poder explicarlo. Siempre trato de pensarlo. Sería tal vez algo como… ¿metalcore alternativo?, ¿post metalcore? Me gusta cuando conozco gente que me pregunta como suena la banda, así que les digo: ‘fuerte’. Antes era complicado, sin embargo, ahora es genial no ser encasillado”, apuntó Sam.

Ya pasó exactamente un año y un par de meses del lanzamiento del álbum, por lo que Architects ha logrado perfeccionar sus propias grabaciones y llevarlas a un nivel más allá. Sam compartió que ama tocar Elegy, Whiplash, Brain Dead y Broken Mirror, cuatro canciones pensadas para el circle pit.

Sin embargo, tocando el tema de la nostalgia, hay un corte que definitivamente fue creada pensando en los primeros tres álbumes del grupo:

Los sonidos de Hollow Crown, Ruin o Nightmares a nadie le importaron en su momento. Son discos que no tuvieron atención cuando salieron, pero eso no significa que tengamos que volver atrás para tocarlos, aunque sí son una inspiración. La ferocidad de Blackhole, en cuanto a música y voces, son tan intensas que recuerdan a esos discos.

Sólo me parece raro que no somos tal cual tipos nostálgicos, porque nunca tuvimos un disco masivo que podamos usar para una gira de aniversario, pues nosotros vamos al revés, cada disco lanzado se vuelve más grande. Hemos sido de construcción lenta y me encanta que la gente canta muy fuerte cada noche.

“No me malinterpretes, si tocáramos canciones viejas y funcionaran tan bien como las nuevas, meteríamos más temas antiguos, pero las nuevas funcionan mucho mejor”, concluyó Sam Carter.

Architects se presentará el sábado en el Velódromo Olímpico con thrown como acto telonero.