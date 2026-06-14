MasterChef 24/7: ¿Quién fue el participante eliminado este 14 de junio?

La cuarta semana de MasterChef 24/7 concluyó entre emociones, estrategias y mucha incertidumbre. Después de varios días de retos, enfrentamientos, castigos, amistades y una noche llena de momentos intensos, los participantes vivieron una de las etapas más comentadas de la competencia.

Carmen, Lancer, Michelle, Flor, Pablo, Julio, Ricardo, Luis, Diego y Daniela comenzaron la noche con el delantal negro.

Pablo recibe visita de su novia y enfrenta un reclamo:

Por otro lado, Pablo recibió la visita de su novia, Marianela, quien le confesó que no se sentía cómoda con la cercanía e interacción que había mantenido con Daniela Parra durante las últimas semanas. Durante la conversación, ella también le expresó su confianza en sus capacidades y le aseguró que cuenta con todo el potencial para convertirse en el ganador de la competencia.

Este momento generó tensión entre los participantes y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Además, el programa incluyó una prueba por equipos en la que los concursantes contaron con el apoyo de invitados especiales como Honorina, Diego de Jáuregui y Mónica Dionne.

Foto: Facebook MasterChef México

Regresan como comensales al programa:

Ferka, Rey Grupero, Luz Elena González y Emir Pabón fueron comensales invitados durante el programa; ellos anteriormente ya habían participado en la competencia.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Quién fue el participante salvado por el público?

El participante que fue salvado por el público fue Flor.

¿Quién fue el participante eliminado el día de hoy?

El participante eliminado el día de hoy fue Ricardo.

La jornada de MasterChef 24/7 estuvo marcada por la tensión y la incertidumbre, donde el apoyo del público fue decisivo para salvar a uno de los participantes, mientras que otro tuvo que abandonar la competencia tras no lograr superar los retos de la noche. Con emociones a flor de piel, la competencia continúa avanzando y elevando el nivel entre los concursantes.