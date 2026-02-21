La salsa pierde a Willie Colón: muere a los 75 años el legendario cantante

La familia de Willie Colón informó este sábado 21 de febrero el fallecimiento del músico a los 75 años. A través de un mensaje difundido en redes sociales, sus seres queridos compartieron palabras cargadas de dolor, pero también de gratitud por la vida y la obra del artista.

En el comunicado, lo describieron como un esposo, padre y músico extraordinario que partió en paz, rodeado de su familia. También agradecieron las muestras de apoyo y oraciones recibidas durante los últimos días, al tiempo que solicitaron privacidad para atravesar el duelo.

Willie Colón

La noticia sacudió de inmediato a la comunidad salsera y a miles de seguidores que crecieron con su música en América Latina y Estados Unidos.

¿Quién fue Willie Colón?

Nacido en el Bronx, Nueva York, en 1950, de padres puertorriqueños, Willie Colón se convirtió en una de las figuras más influyentes de la salsa. Trombonista, cantante, compositor y productor, su carrera despegó en la década de los años 60, cuando aún era adolescente.

Desde sus inicios destacó por su sonido potente, marcado por el trombón y letras que retrataban la vida urbana latina en Nueva York. Su estilo fresco y atrevido le valió el apodo de “El Malo del Bronx”, una identidad artística que abrazó con orgullo y que lo distinguió dentro del movimiento salsero.

Colón fue parte esencial del auge de la salsa como fenómeno cultural global, colaborando con grandes figuras y participando en producciones que hoy son consideradas clásicos del género.

Los éxitos que marcaron generaciones

A lo largo de su trayectoria, Willie Colón acumuló una lista impresionante de canciones que se convirtieron en himnos. Entre sus temas más emblemáticos destacan:

“El gran varón”

“Pedro Navaja”

“Todo tiene su final”

“Gitana”

“Idilio”

Su capacidad para contar historias a través de la música lo convirtió en un referente no solo por el ritmo, sino por el contenido social y humano de sus letras. Muchas de sus canciones abordaron temas complejos como la identidad, la marginalidad y las realidades de la comunidad latina en Estados Unidos.

En especial, “Pedro Navaja”, interpretada junto a Rubén Blades, se convirtió en una pieza icónica que trascendió generaciones y consolidó su lugar en la historia de la salsa.

Días previos marcados por rumores sobre su salud

El pasado 18 de febrero comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre una supuesta hospitalización de emergencia del cantante en Nueva York por presuntos problemas respiratorios. Las publicaciones señalaban que su estado era delicado, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Dos días después, Rubén Blades se pronunció públicamente para enviarle un mensaje de apoyo y expresar su deseo de pronta recuperación. Sin embargo, la familia de Willie Colón no ofreció detalles adicionales en ese momento.

Colón es uno de los más influyentes en la historia de la salsa, Foto: Archivo

Hasta ahora, no se ha revelado oficialmente la causa de su muerte. Sus familiares han preferido mantener en reserva esa información.

Un legado eterno en la música latina

Más allá de los escenarios, Willie Colón fue un símbolo del orgullo latino en Estados Unidos. Su música acompañó fiestas, celebraciones y momentos íntimos durante más de cinco décadas.

El impacto de su obra no se limita a la salsa tradicional; su influencia alcanzó nuevas generaciones de artistas que encontraron en él una referencia obligada. Su sonido, su trombón inconfundible y su capacidad de narrar historias seguirán vivos en cada reproducción de sus canciones.

Willie Colón

Le sobreviven su esposa, Julia Colón Craig, y sus hijos Willie Jr., Diego, Miguel y Antonio, quienes hoy reciben el respaldo de una comunidad artística que reconoce en Willie Colón a uno de sus pilares.

Con su partida, la salsa pierde a uno de sus máximos exponentes, pero su música permanece como testimonio de una época dorada y como puente cultural entre el Caribe y Nueva York.

Willie Colón se va físicamente, pero su voz y su trombón seguirán resonando en cada esquina donde suene una clave salsera.

