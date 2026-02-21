Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen tras ataque cerca del rancho "El Soyate" en Zacatecas

Después de horas de especulación y versiones encontradas, Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto a su esposa, Ángela Aguilar. La imagen, no solo reafirmó que ambos se encuentran a salvo, sino que también sirvió para enviar un mensaje afirmando que se encuentran tranquilos.

La publicación llamó la atención por dos motivos. Primero, porque se trata de la primera aparición pública de la pareja tras el violento episodio ocurrido el 12 de febrero en Zacatecas. Segundo, porque Nodal aprovechó para presumir la mención especial que el productor Tainy le hizo en su nuevo tema “Rosita”, guiño musical que muchos interpretaron como una referencia al mediático matrimonio.

¿Qué ocurrió cerca de “El Soyate”?

El jueves 12 de febrero, fuerzas estatales desplegaron un operativo en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad de Tayahua, en Villanueva, Zacatecas. Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) lograron la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, señalado como jefe de plaza en la región.

Tras la captura, se desató un enfrentamiento armado en el que se utilizaron armas de alto calibre y explosivos. La balacera generó alarma entre los habitantes y rápidamente comenzaron a circular rumores de que el ataque habría estado dirigido contra la familia Aguilar, propietaria del rancho “El Soyate”.

Autoridades de Zacatecas detuvieron a un jefe de plaza y tres cómplices tras un ataque contra el rancho El Soyate de la familia Aguilar. Especial

Sin embargo, las autoridades estatales desmintieron esa versión horas más tarde.

Autoridades descartan atentado contra la familia Aguilar

El Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la agresión fue directamente contra los elementos de seguridad y no contra civiles o figuras públicas. Confirmó además que no hubo bajas entre los agentes.

Por su parte, Pepe Aguilar difundió un comunicado para frenar la ola de especulaciones. El intérprete aclaró que él se encontraba en la Ciudad de México y que su familia estaba a salvo, puntualizando que el operativo se realizaba en una zona cercana a su propiedad, pero que no se trataba de un ataque dirigido.

Al día siguiente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró durante su conferencia matutina que el enfrentamiento no estaba relacionado con los artistas. “No era un ataque hacia ellos”, afirmó, explicando que coincidieron circunstancialmente con el operativo.

Entre la polémica y la resiliencia

El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido uno de los más comentados del espectáculo mexicano en los últimos meses. Desde su confirmación, cada paso que dan genera conversación en redes sociales.

Este episodio en Zacatecas no fue la excepción. Durante horas, los rumores crecieron y el nombre de la pareja encabezó tendencias digitales. Sin embargo, la rápida intervención de las autoridades y los comunicados oficiales ayudaron a contener la desinformación.

La reciente publicación romántica parece marcar un nuevo capítulo tras el susto. Lejos de emitir un mensaje dramático, optaron por mostrarse serenos y enfocados en su vida personal y artística.

Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades de Zacatecas, quienes reiteraron que el enfrentamiento fue resultado de un operativo contra presuntos integrantes del crimen organizado y no un atentado contra figuras del espectáculo.

Por ahora, la imagen compartida por Nodal y Ángela funciona como prueba de que, pese a la violencia que azota ciertas regiones del país, ellos lograron salir ilesos de una situación que, por minutos, puso en riesgo su tranquilidad.

