Salma Hayek, Alfonso Cuarón e Iñárritu protagonizan divertido 'bailecito'

Bu Cuarón volvió a captar la atención de sus seguidores luego de publicar un video en el que aparece acompañada por tres de las figuras más reconocidas del cine mexicano: Salma Hayek, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

La grabación, compartida en sus redes sociales, rápidamente se volvió viral gracias a la química y cercanía que muestran los protagonistas bailando y llenos de humor.

Foto: Captura de video

El video que mostró su lado más espontáneo:

La joven artista acompañó la publicación con la frase “los tíos”, una expresión que llamó la atención de los internautas y que dejó ver la relación de confianza que mantiene con las reconocidas figuras del cine.

En el clip, musicalizado con su tema DIME!, Bu aparece interpretando la letra mientras comparte escena con los tres invitados, quienes se suman al momento de manera divertida.

Salma Hayek e Iñárritu se unen al juego

Uno de los instantes que más comentarios generó fue cuando Salma Hayek y Alejandro González Iñárritu intentan seguir el ritmo de la canción, participando con entusiasmo y provocando risas.

Las imágenes muestran una convivencia alejada de las alfombras rojas y los compromisos profesionales, destacando un ambiente de amistad.

Los usuarios no tardaron en comentar la publicación, sorprendidos por ver juntos a algunos de los nombres más influyentes del cine mexicano en una situación tan cotidiana y divertida.

Mientras Salma Hayek destacó por su energía y espontaneidad, Alfonso Cuarón se mostró participativo durante la dinámica. Por su parte, Alejandro González Iñárritu también se sumó al momento con actitud relajada, completando una escena que reflejó la buena relación entre todos.

La publicación se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los seguidores de Bu Cuarón, quienes celebraron la naturalidad del encuentro y la cercanía que mostró con algunas de las figuras más importantes de la industria cinematográfica.

Hubo comentarios críticos y de desagrado

Aunque muchos usuarios celebraron el encuentro, otros reaccionaron con críticas y comentarios sarcásticos. Algunos señalaron que la publicación era un ejemplo de nepotismo debido a los vínculos familiares de Bu Cuarón, mientras que otros expresaron sentimientos de envidia por la cercanía de la joven con figuras tan influyentes del cine. También hubo internautas que cuestionaron su protagonismo en el video e incluso algunos dejaron mensajes irónicos y burlones sobre la situación, generando opiniones divididas en redes sociales.