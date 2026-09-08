“60 y agradecida”: Salma Hayek celebra su cumpleaños con fotografías que roban miradas

Salma Hayek celebró sus 60 años con una serie de fotografías junto al mar que decidió compartir con sus seguidores en redes sociales, donde rápidamente robó miradas y generó cientos de comentarios.

Y es que la actriz mexicana se ha consolidado como una de las figuras latinas más reconocidas de Hollywood, trayectoria que la ha llevado a trabajar junto a importantes figuras del mundo del entretenimiento.

Salma Hayek celebró sus 60 años

A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek compartió una serie de imágenes en las que se le ve posando desnuda frente al mar, convirtiendo este paisaje en el escenario elegido para celebrar un nuevo año de vida.

Con una sonrisa que refleja la felicidad por este festejo, la actriz también dejó ver un momento de tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Aunque su cumpleaños fue el pasado 2 de septiembre, Salma Hayek decidió compartir estas fotografías cinco días después como parte de su celebración, acompañándolas con una breve pero significativa frase: “60 y agradecida”.

Reaccionan usuarios y celebridades

Salma Hayek ha construido una enorme comunidad de seguidores que constantemente le muestran su cariño y admiración. Esta publicación no fue la excepción, pues sus fans aprovecharon para felicitarla y destacar una vez más su belleza.

El posteo alcanzó más de 751 mil reacciones y superó los 8 mil comentarios, entre los que destacaron los mensajes de algunas celebridades y compañeras de la actriz.

Paris Hilton le escribió: “Feliz cumpleaños preciosa”; mientras que Elle Fanning comentó: “¡Hermosa! ¡Feliz cumpleaños!”. Lindsay Lohan también reaccionó con un “Hermosa” y Vanessa Hudgens la llamó “Icono para siempre”.

Salma Hayek cumple 60 años y celebra con fotografías frente al mar Foto: captura IG @salmahayek

Celebridades comparten mensajes

La celebración de Salma Hayek también estuvo acompañada por el cariño de algunos de sus amigos y compañeros de trabajo, quienes aprovecharon sus redes sociales para dedicarle mensajes especiales por sus 60 años.

Uno de ellos fue Antonio Banderas, uno de los grandes amigos de la actriz, quien compartió en sus propias redes sociales una fotografía junto a la protagonista de Frida para desearle un feliz cumpleaños.

“Querida amiga @salmahayek te deseo un maravilloso día de cumpleaños. Un fuerte abrazo desde Málaga. Happy birthday”, se lee en el mensaje.

La publicación también generó una ola de comentarios y superó las 63 mil reacciones entre los seguidores de ambos artistas, quienes se sumaron a las felicitaciones para la actriz mexicana.

A lo largo de su trayectoria, la actriz ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos un Premio Daytime Emmy y un Premio ALMA, además de haber sido nominada a los Premios Oscar como Mejor Actriz.

Presentación de la película “Como ser una Latín Lover” Foto: Cuartoscuro.com / Antonio Cruz

Reconocida por su talento y belleza, Salma Hayek vuelve a convertirse en el centro de atención con estas fotografías con las que celebra sus 60 años y una nueva etapa de su vida.