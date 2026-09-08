Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes: así comenzó su historia de amor

Jacqueline Bracamontes encontró el amor con Martín Fuentes cuando menos lo esperaba. Luego de mantener relaciones con algunos famosos, la actriz y conductora conoció al empresario y piloto de carreras gracias a una cita a ciegas organizada por Maki y Juan Soler.

Aunque aquel encuentro ocurrió de manera inesperada, la conexión entre ambos fue inmediata. Desde entonces comenzaron una relación que avanzó rápidamente hasta llegar al matrimonio y a formar una familia.

Instagram: jackybrv

¿Cómo se conocieron Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes?

Antes de coincidir con quien se convertiría en su esposo, Jacky Bracamontes llegó a pensar que permanecería soltera. Sin embargo, su amiga Maki decidió presentarle a Martín Fuentes, a quien contactó por medio de Facebook para organizar una cita.

En una conversación con Roger González, la también actriz recordó cómo surgió la idea del encuentro:

“Maki me dice: ‘te voy a presentar a alguien’ y yo: ‘¿a quién me vas a presentar?’, Me dice: ‘a Martín Fuentes ¿lo conoces?’. Entonces lo contacta por Facebook, una cita a ciegas y él le dijo: ‘sí, sí la quiero conocer’, luego me confesó que años antes había dicho: ‘a esta sí le pongo departamento y me caso con ella’, se hizo el interesante, pero ya quería conmigo”.

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Para esa primera salida, la pareja fue al cine acompañada por Maki y Juan Soler. Más tarde, los cuatro se dirigieron a cenar y la convivencia permitió que Jacqueline y Martín descubrieran que existía una conexión especial entre ellos.

A partir de aquella noche, ambos comenzaron a frecuentarse y su romance se volvió cada vez más serio. La conductora ha señalado que sintió un flechazo y que, después de esa cita, prácticamente no volvieron a separarse.

La peculiar anécdota de una de sus primeras citas

Cuando todavía estaban conociéndose, Jacqueline invitó a Martín a la boda de una de sus primas. La conductora quedó sorprendida porque él aceptó bailar durante gran parte de la celebración, algo que para ella resultó muy importante debido a su personalidad alegre.

Al recordar ese momento, Jacky aseguró que su ahora esposo la “engañó” durante sus primeras salidas:

Instagram: jackybrv

“Martín me engañó cuando lo conocí. Lo invité a una boda, la boda de una prima mía, fue nuestra primera cita y bailamos toda la noche, entonces yo dije ‘ya la hice, éste baila’, porque yo soy el alma de la fiesta”.

Aquella celebración se extendió hasta aproximadamente las cinco de la mañana. Martín permaneció junto a ella en la pista durante horas, por lo que la actriz creyó que había encontrado a alguien que compartía su entusiasmo por bailar y disfrutar de las fiestas.

Así fue la propuesta de matrimonio de Martín Fuentes

El noviazgo avanzó con rapidez y, durante el mismo año en que se conocieron, Martín decidió pedirle matrimonio. Para sorprenderla, preparó una propuesta durante un viaje que realizaron a Canadá para esquiar.

Como parte del plan, el empresario contrató al grupo “Fire and Ice” para ofrecerles una presentación privada. Al terminar el espectáculo, apareció una pancarta con la pregunta:

Jacqueline Bracamontes

“Jacky, ¿quieres casarte conmigo?”. Emocionada y entre lágrimas, ella aceptó convertirse en su esposa.

La boda de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes

La pareja llegó al altar el 1 de octubre de 2011. Para esa fecha especial, Jacqueline utilizó tres vestidos: dos diseños creados por Manuel Mota y otro confeccionado por Nicolás Felizola.

Después de la boda, los dos comenzaron una nueva etapa en su relación. Desde el principio compartían el deseo de tener una familia numerosa, por lo que con el paso de los años se convirtieron en padres.

La familia que formaron Jacqueline Bracamontes y Martín

En marzo de 2013 nació su primera hija, Jacqueline, conocida como Mini Jacky. La pequeña era gemela, pero su hermano perdió la vida, una experiencia muy dolorosa para la pareja.

Tiempo después llegó Carolina y, en 2016, nació Renata. Más adelante, Jacky volvió a quedar embarazada de gemelas, con lo que la familia Fuentes Bracamontes continuó creciendo.

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A lo largo de su matrimonio, la conductora y el piloto han compartido algunos momentos familiares en redes sociales. Aunque su relación ha atravesado diferentes etapas, ambos han procurado reservar espacios para disfrutar como pareja fuera de sus responsabilidades cotidianas.