Chelo Rodríguez: quién era y qué se sabe de su muerte que deja de luto al mundo de las telenovelas

Consuelo Rodríguez Álvarez, mejor conocida como Chelo Rodríguez, murió a los 84 años de edad, dejando al mundo del entretenimiento y de las telenovelas de luto por su partida.

Durante las últimas horas se confirmó la muerte de la reconocida actriz de telenovelas, que fue parte de producciones domo La Usurpadora y Mundo de Fieras.

El periodista venezolano Simon Villamizar fue quien dio a conocer que la artista falleció durante la noche del miércoles 12 de agosto.

Chelo Rodríguez, la actriz española venezolana, protagonista de telenovelas como “Rafaela”, “La zulianita”, “La loba” y “La usurpadora”, falleció anoche pasadas las 11:00. Actriz con una carrera impresionante. Reservada con su vida íntima, pero sumamente amable. Tenía 84 años”, refirió.

Miles de reacciones se generaron en redes sociales a la confirmación de su fallecimiento, ya que era una artista con una importante trayectoria en televisión.

¿De qué murió Chelo Rodríguez?

Muere Chelo Rodríguez. @SimonBestia

Luego de que se dio a conocer la noticia sobre su muerte, en redes sociales comenzaron a surgir versiones sobre el delicado estado de salud de la actriz durante sus últimos días de vida.

De acuerdo con medios locales, Chelo tenía un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Conforme avanza, puede provocar pérdida progresiva de fuerza y dificultades para realizar actividades cotidianas.

A lo anterior, se habría sumado otro problema de salud, puesto que, de acuerdo con El Periódico de Monagas, la actriz había revelado en marzo que estaba luchando contra el cáncer.

De hecho, en un video difundido por Radiología IDACA, Rodríguez habló públicamente sobre el tratamiento que estaba recibiendo: “Sé que, de esto, yo voy a salir”, expresó entonces la actriz.

Protagonista de telenovelas y modelo

Muere Chelo Rodríguez. @SimonBestia

La actriz de origen español hizo prácticamente toda su carrera artística en Venezuela. Nació el 25 de febrero de 1942 en Sober, Galicia, y cuando era niña se mudó con su familia a Venezuela. Fue ahí donde comenzó a construir una trayectoria que la convertiría en uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas venezolanas.

Su gran oportunidad llegó en 1977 con “Rafaela”, producción de Venevisión en la que interpretó a la protagonista y compartió créditos con Arnaldo André. El éxito de esta historia la colocó entre las actrices más populares de la televisión de aquella época y le abrió las puertas para participar en numerosas producciones.

A lo largo de su carrera, Chelo Rodríguez apareció en telenovelas como:

La Zulianita

María del Mar

Inmensamente tuya

La revancha

Mundo de fieras

Mujercitas

Hechizo de amor

Engañada

Sabor a ti

¿Vieja yo?

También incursionó en el cine y el teatro, demostrando que su trabajo iba mucho más allá de la televisión.

Con varias décadas de trayectoria, Chelo Rodríguez se convirtió en una de las figuras que ayudaron a consolidar la llamada época dorada de las telenovelas venezolanas. Sus personajes protagonistas y, posteriormente, sus papeles maduros hicieron que permaneciera en el gusto del público durante distintas generaciones.

Homenaje a la actriz Chelo Rodríguez

Luego de revelar el fallecimiento de la actriz, Simon Villamizar difundió una imagen con los detalles del homenaje a la vida que le realizarán a Chelo Rodríguez.

Unimos nuestras oraciones por el descanso eterno de un ser humano extraordinario y una madre abnegada que dejó una huella imborrable en Venezuela y en nuestros corazones”, se lee.

La cita fue para este jueves 13 de agosto, de 15:00 a 18:00 horas en la Capilla No. 5 de la Funeraria Monumental, ubicada en el Cementerio del Este, en La Guairita, Caracas, Venezuela.