El final de La Casa del Dragón 3 arrasa y supera los 21 millones de espectadores

La tercera temporada de La Casa del Dragón llegó a su fin con una audiencia que confirma el interés que la producción continúa generando entre los seguidores del universo de Game of Thrones. El episodio final reunió a millones de espectadores durante sus primeros tres días de emisión, de acuerdo con las cifras reportadas por HBO y Warner Bros. Discovery.

¿Cuántas personas vieron el episodio final?

El capítulo que puso punto final a la tercera temporada alcanzó 21 millones de espectadores en sus primeros tres días, de los cuales más de 11 millones correspondieron a público en Estados Unidos.

La cifra contempla tanto la audiencia que siguió la transmisión de HBO como las reproducciones registradas en HBO Max, por lo que reúne el consumo de la serie a través de ambas plataformas.

Foto: Facebook HBO

¿Cómo se compara esta cifra con el estreno de temporada?

El desenlace mantuvo números similares a los registrados al comienzo de esta nueva entrega. El estreno de la tercera temporada había conseguido alrededor de 21.5 millones de espectadores, por lo que el episodio final presentó una disminución cercana al 2%.

Aunque Warner Bros. Discovery no dio a conocer los datos individuales de los capítulos intermedios, las cifras disponibles muestran que la producción logró mantener una audiencia estable a lo largo de la temporada.

Foto: Instagram HBO

¿Cuántos espectadores tuvo la tercera temporada en promedio?

Hasta el momento, la tercera temporada registra un promedio aproximado de 34 millones de espectadores por episodio, una cifra muy cercana a los 35 millones que consiguió como promedio la segunda entrega.

De acuerdo con HBO, estos resultados colocan a la producción entre las tres temporadas más vistas de HBO Max, consolidando su popularidad dentro del catálogo de la plataforma.

Foto: Instagram HBO

¿Qué otra serie llegó a su final el mismo domingo?

El mismo día también concluyó "Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness", una serie de sketches creada y protagonizada por Larry David.

La producción registró un promedio de aproximadamente 4 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos, aunque sus números quedaron muy por debajo de los alcanzados por el universo de House of the Dragon.