"Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes" en Cinemex: costo de boletos, setlist y duración del concierto

“Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” llegará a Cinemex en marco del décimo aniversario luctuoso del “Divo de Juárez”.

Se trata de una proyección inédita del histórico concierto grabado del 9 al 12 de mayo de 1990 en el Palacio de Bellas Artes, con el que se espera que vuelva a poner a vibrar al público.

Fecha de estreno de “Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” en Cinemex

“Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” en Cinemex Cinemex

Este jueves 27 de agosto, Cinemex lanzó en sus redes sociales un video con imágenes de una postal edición especial en donde se ve a Juan Gabriel de espaldas con un diseño exclusivo.

De acuerdo con la cadena de cines, dicha postal será regalada a los asistentes de la función de “Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes”, que se podrá disfrutar a partir del próximo viernes 28 de agosto.

Al ingresar a tu función de Juan Gabril: Mi Primer Bellas Artes, recibe una postal edición especial con un diseño increíble. Disfrútalo a partir del 28 de agosto en exclusiva en Cinemex. Hasta agotar existencias”, se lee en el texto junto al reel.

La distribución está a cargo de Cinemex Alternativo, exhibiéndose en más de 250 salas de la cadena dentro de la República Mexicana, así como en algunos complejos seleccionados de Estados Unidos y Latinoamérica.

Costo de boletos en Cinemex para concierto de Juan Gabriel

De acuerdo con la cadena de cines, "Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes" estará disponible en tres formatos de sala.

Los precios aproximados en cada formato son:

Tradicional: 110 pesos

Premium: 171 pesos

Platino: 256 pesos

Cabe destacar que los costos de los boletos son estimados, ya que pueden presentar variaciones dependiendo de la zona geográfica, el complejo cinematográfico y el horario de la función.

¿Cuánto dura el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en el cine?

“Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” en Cinemex Marcelo Palacios / Cuartoscuro

La duración del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes que se proyectará en salas de cine tiene una duración de una hora con 50 minutos.

A lo largo de la proyección, los asistentes podrán disfrutar del concierto más icónico de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, en México.

Se trata de la presentación que tuvo el cantante mexicano en el Palacio de Bellas Artes en 1990, que marcó un antes y un después en su carrera.

El reestreno se da más de tres décadas después del concierto legendario y se trata de una nueva reedición especial exclusiva para cines con imagen y audio restaurados.

Cada interpretación, cada aplauso y cada instante recuperan su esplendor para que nuevas generaciones y admiradores de siempre puedan disfrutar de este acontecimiento con una calidad nunca antes vista”, señala Cinemex.

Setlist de Juan Gabriel en Bellas Artes 1990

El primer concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes ocurrió el 9 de mayo de 1990 y se convirtió en uno de los momentos más importantes de su carrera. En realidad, no fue una sola presentación: Juan Gabriel ofreció cuatro conciertos, todos con localidades agotadas.

Uno de los aspectos más sorprendentes fue la combinación entre las canciones de Juan Gabriel y una orquesta sinfónica. El cantante estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda, además de coros y el Mariachi Arriba Juárez.

El repertorio mostró la enorme amplitud musical de Juan Gabriel: interpretó rancheras, baladas, canciones románticas y temas populares, pero llevados a arreglos orquestales. Entre las canciones registradas en el concierto del 9 de mayo están “Yo no nací para amar”, “Amor del alma”, “Ya lo sé que tú te vas”, “Se me olvidó otra vez”, “No vale la pena”, “Inocente pobre amigo”, “Te lo pido por favor” y “Amor eterno”, además de un segmento con temas como “Hasta que te conocí”, “La negra Tomasa”, “Caballo viejo”, “Bamboléo” y “Adoro”.

Un detalle muy especial es que niños de la escuela de música SEMJASE, vinculada a Juan Gabriel, también participaron en la presentación. El cantante buscó que el espectáculo fuera mucho más que un concierto convencional y lo convirtió en una combinación de música popular, orquesta, mariachi, coros y elementos de espectáculo.

Las presentaciones de mayo de 1990 fueron grabadas y posteriormente dieron origen a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, el primer álbum en vivo del cantante. El material fue publicado ese mismo año y también se realizó una versión audiovisual del histórico concierto.

Décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel

“Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” en Cinemex Marcelo Palacios / Cuartoscuro

El 28 de agosto del 2026 se cumplen 10 años de la muerte de Juan Gabriel, fallecido en 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años, a causa de un infarto agudo al miocardio.

Los aniversarios luctuosos de Juan Gabriel en México suelen ser no solo uan fecha de recuerdo, sino una celebración nacional de su legado, con conciertos sinfónicos, misas, serenatas, exposiciones, proyecciones, estampillas y billetes conmemorativos.

La dimensión de esta celebración tiene que ver con el enorme impacto que Juan Gabriel dejó en la música mexicana. A una década de su muerte, canciones como “Amor eterno”, “Querida”, “Hasta que te conocí”, “Abrázame muy fuerte”, “Así fue” y “No tengo dinero” continúan formando parte de la cultura popular y son interpretadas por distintas generaciones.