Mike Tyson en Netflix: de su paso por la cárcel al consumo del “veneno del sapo”

La vida de Mike Tyson llegó a Netflix con TYSON, una serie documental de cuatro episodios que se estrenó el pasado 13 de octubre y en la que el exboxeador repasa algunos de los momentos más polémicos de su trayectoria, desde su condena por violación y su paso por prisión hasta sus problemas con las drogas y el alcohol.

Dirigida por Floyd Russ, la producción también aborda una de las experiencias más llamativas del excampeón sobre su consumo del llamado “veneno del sapo”, una sustancia psicodélica a la que atribuye un papel importante en su proceso de transformación personal.

A través de su testimonio, la serie explora cómo Tyson interpreta su pasado y las decisiones que, según él, cambiaron el rumbo de su vida.

¿Por qué Mike Tyson estuvo en la cárcel?

Documental TYSON en Netflix. TYSON | Official Trailer | Netflix

Uno de los episodios que marcaron la vida del exboxeador ocurrió en 1991, cuando fue acusado de violación por Desiree Washington, una joven de 18 años que participaba en el certamen Miss Black America. Ambos se conocieron en Indianápolis, Estados Unidos, y, tras el encuentro, Washington denunció que Tyson la había agredido sexualmente en una habitación de hotel.

El caso llegó a juicio y, en febrero de 1992, un jurado declaró culpable al deportista de violación y dos cargos de conducta sexual criminal. Un mes después, fue sentenciado a seis años de prisión, además de cuatro años de libertad condicional, con una parte de la pena suspendida.

Tyson negó haber cometido el delito y sostuvo que el encuentro había sido consensuado. Sin embargo, la condena se mantuvo tras el proceso judicial y sus apelaciones. El exboxeador ingresó a prisión y recuperó la libertad en marzo de 1995, después de cumplir aproximadamente tres años de encarcelamiento.

El caso tuvo un impacto considerable en la trayectoria del deportista, cuya fama había crecido rápidamente por su desempeño sobre el ring. Su paso por prisión se convirtió en uno de los capítulos más conocidos de su historia y en un episodio que continúa generando debate.

La serie de Netflix vuelve sobre este acontecimiento desde la perspectiva de Tyson, quien ha mantenido su negativa a aceptar la acusación.

Mike Tyson y su relación con las adicciones

Documental TYSON en Netflix. TYSON | Official Trailer | Netflix

Los problemas de Tyson no se limitaron a su carrera deportiva ni a sus conflictos judiciales. A lo largo de los años, el exboxeador ha hablado públicamente sobre sus dificultades con las drogas y el alcohol, así como de los momentos en los que sintió que había perdido el control de su vida.

En el documental, Tyson recuerda una etapa especialmente complicada, en la que, según su propio testimonio, llegó a experimentar sobredosis y situaciones que consideró cercanas a la muerte. En medio de ese periodo, conoció una sustancia psicodélica derivada de las secreciones de un sapo del desierto de Sonora.

El deportista sostiene que esa experiencia tuvo un efecto importante en su vida y que contribuyó a que dejara de consumir cocaína y alcohol. Su relato ocupa un lugar destacado en la producción, pues permite conocer una faceta menos relacionada con sus victorias deportivas y más centrada en su búsqueda de cambios personales.

¿Qué es el “veneno del sapo” que consumió Mike Tyson?

El llamado “veneno del sapo” hace referencia a las secreciones del sapo del desierto de Sonora, conocido científicamente como Incilius alvarius. Estas contienen 5-MeO-DMT, una sustancia psicodélica que puede provocar alteraciones intensas en la percepción, la conciencia y la experiencia del propio cuerpo.

En determinados contextos, las secreciones se procesan para obtener un preparado que se consume mediante inhalación. Aunque Tyson habla de esta experiencia como un momento significativo de su vida, no se trata de un tratamiento médico convencional y su consumo no está exento de riesgos.

Según cuenta en la serie, su acercamiento al psicodélico ocurrió cuando atravesaba una etapa complicada por el consumo de sustancias. Tyson afirma que, después de probarlo, comenzó a experimentar cambios que relaciona con su decisión de alejarse de sus adicciones.

Uno de los momentos más llamativos de TYSON surge cuando Floyd Russ relata cómo el tema apareció durante sus conversaciones con el boxeador. Según explicó el cineasta, Tyson le habló de su relación con el sapo y de la importancia que le atribuía a esta práctica en su vida.

La conversación despertó la curiosidad del director, quien terminó aceptando la invitación del exboxeador para vivir la experiencia junto a él. Russ ha explicado que el objetivo de incluir este episodio fue mostrar una parte de la vida de Tyson que considera importante para comprender cómo interpreta su propia transformación.

De esta manera, el documental se aleja por momentos de la entrevista tradicional y se adentra en una experiencia personal.

Su infancia y las controversias en la vida adulta

Documental TYSON en Netflix. TYSON | Official Trailer | Netflix

Además de su condena y sus adicciones, la serie recorre otros momentos que definieron la trayectoria del exboxeador, desde su infancia en Brooklyn y su ascenso al campeonato mundial hasta las controversias que marcaron su vida adulta.

Tyson se convirtió en campeón mundial de peso pesado en 1986, cuando tenía apenas 20 años, y alcanzó una fama internacional gracias a su estilo agresivo y sus victorias por nocaut. Sin embargo, su carrera también estuvo acompañada de conflictos personales y episodios como la pelea de 1997 contra Evander Holyfield, en la que mordió la oreja de su rival y fue descalificado.

La producción buscó reunir esas distintas facetas para presentar una mirada amplia sobre Tyson, quien a sus 60 años reflexiona sobre las decisiones que tomó y las consecuencias que tuvieron.

No obstante, el relato también ha recibido críticas por centrarse demasiado en la perspectiva de Tyson y no dar suficiente espacio a las voces de algunas de las personas afectadas por sus acciones.