Rúrik Gíslason: el futbolista vikingo que conquistó el mundial y ahora es actor viral en Netflix

Si viste Comer, Rezar y Ladrar y se te hizo conocido la estrella principal es porque ya una vez fue tendencia en redes: Rúrik Gíslason. Una vez fue un futbolista vikingo que conquistó el mundial y ahora es actor viral en Netflix.

Lo que comenzó como un simple cambio en un partido de fútbol durante el Mundial de Rusia 2018, se transformó en un tsunami digital que cambiaría la vida de un mediocampista islandés para siempre.

Aquella tarde en Moscú, mientras Islandia sorprendía al mundo empatando con la Argentina de Messi, Gíslason no solo entró a la cancha; entró al imaginario colectivo de millones de personas que quedaron cautivadas por su estética nórdica.

Aprovechando aquella fama, el islandés se sumergió en un proceso de transformación que lo llevó de las canchas alemanas a los estudios de grabación europeos, demostrando que su talento va mucho más allá de su capacidad para desbordar por la banda derecha.

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Rúrik Gíslason: el futbolista vikingo que conquistó Rusia 2018

La Gíslason comenzó en un escenario: el Otkrytie Arena de Moscú. Islandia, la nación más pequeña en calificar a un Mundial, debutaba contra la gigante Argentina.

En el minuto 63, el técnico Heimir Hallgrímsson decidió enviar a la cancha al número 19: Gíslason. Antes de ese partido, el futbolista tenía una cantidad modesta de 30,000 seguidores en Instagram; al terminar el encuentro, la cifra se había multiplicado exponencialmente.

En cuestión de días, alcanzó el millón de seguidores, superando la población total de su país natal (aproximadamente 360,000 habitantes) más de tres veces. Las comparaciones con personajes de Vikings o Thor inundaron las redes, convirtiéndolo en la cara más buscada de aquel torneo.

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Rúrik Gíslason: el adiós al césped y hola a los escenarios

En noviembre de 2020, a la edad de 32 años, Gíslason anunció su retiro del fútbol profesional. A diferencia de otros jugadores que se convierten en entrenadores o comentaristas, él tenía un "as bajo la manga": una ambición artística que había estado cultivando en las sombras.

En 2021, participó en la versión alemana de Dancing with the Stars. Su victoria en el certamen no solo confirmó su popularidad en Europa Central, sino que le otorgó la confianza necesaria para enfrentar las cámaras desde una perspectiva interpretativa.

Su carrera actoral no empezó directamente en Hollywood, sino en producciones europeas que le permitieron foguearse. Participó en películas como Wunderschöner (2022) y Eine Million Minuten (2024), donde interpretó roles que exigían más que una cara bonita.

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Rúrik Gíslason: su nuevo camino como actor de Netflix

Netflix, siempre buscando rostros frescos con una base de fans internacional, apostó por Rúrik Gíslason en la película alemana Comer, Rezar y Ladrar.

La historia sigue a un grupo de personas que, en plena crisis de identidad, deciden emprender un viaje espiritual que termina siendo un caos total debido a la inclusión de sus mascotas en el itinerario.

Distribuida por la plataforma de streaming, ha posicionado a Gíslason en el Top 10 de diversos países. En la cinta, Rúrik interpreta a Nordon, un personaje que parece hecho a su medida pero que le exige una vis cómica que pocos conocían.

Su dominio de idiomas (islandés, inglés, alemán y danés) lo convierte en un actor sumamente versátil para el mercado europeo de streaming, que apuesta cada vez más por contenidos multilingües.

Además de la actuación, Rúrik ha lanzado su propia línea de ropa y ha colaborado con marcas de alta gama que buscan ese "look nórdico sofisticado". Su cuenta de Instagram, que sigue siendo un motor de tendencias, es ahora un portafolio de estilo de vida, viajes y, por supuesto, promoción de sus proyectos cinematográficos.

A través de sus roles y su presencia pública, ha puesto a Islandia en el mapa más allá del turismo de auroras boreales. Su éxito abre puertas para otros talentos nórdicos que buscan incursionar en mercados más grandes como el alemán o el estadounidense.

Rúrik Gíslason es el ejemplo perfecto de que la vida no termina a los 30 para un deportista: su viaje desde el campo de juego en Rusia hasta las pantallas de millones de hogares en Netflix es una lección de reinvención.