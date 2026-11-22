La disputa entre Marjorie de Sousa y Julián Gil volvió a generar controversia luego de que la actriz hablara sobre los desafíos que ha enfrentado para criar a su hijo Matías mientras desarrolla su carrera profesional. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas para el actor, quien cuestionó que se presente como madre soltera y aseguró que lleva años intentando recuperar la convivencia con el menor.

El conflicto entre los actores se remonta a 2016, cuando comenzaron una relación sentimental. En enero de 2017 nació Matías, pero pocos meses después la pareja se separó y comenzó una disputa legal que terminó convirtiéndose también en un enfrentamiento mediático.

Desde entonces, ambos han expuesto públicamente sus diferencias respecto a la manutención y la convivencia del menor. Ahora, las declaraciones de la venezolana sobre la maternidad reavivaron el intercambio de señalamientos.

Julián Gil aseguró que sigue esperando una oportunidad para convivir con Matías, su hijo con Marjorie de Sousa. IG juliangil

¿Por qué Marjorie de Sousa asegura que es madre soltera?

Durante una entrevista para el programa Despierta América, Marjorie de Sousa habló sobre las dificultades que ha enfrentado desde que se convirtió en mamá. La actriz reconoció que ha tenido que reorganizar sus actividades y encontrar tiempo para cumplir con sus compromisos laborales sin descuidar la crianza de Matías.

Incluso, señaló que ahora comprende mucho más a otras mujeres del medio artístico que han sacado adelante a sus hijos sin la presencia de una figura paterna.

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Yo aprendo de cada una de ellas, la verdad, tengo a muchas compañeras que les toca; las admiraba y, ahora, que soy mamá soltera, pues las admiro el triple, una saca fuerzas de donde no te imaginas y espacio de donde no lo tienes porque, a veces, dejo de dormir para poder estar con mi hijo y poder cumplir como mamá", expresó.

Posteriormente, en declaraciones retomadas por Junket Entretenimiento, la actriz respondió a los cuestionamientos sobre la pensión alimenticia que supuestamente recibe de Julián Gil.

La actriz aseguró que desde hace varios años no obtiene ningún apoyo económico por parte del padre de su hijo y destacó que ha sido su trabajo el que le ha permitido cubrir las necesidades del pequeño.

Ustedes son testigos de cómo me parto la madr*, entonces no tengo nada que decir (…) No sé qué historia les contaron a ustedes, pero mi historia es bien diferente a la que ustedes tienen. No recibo absolutamente nada, hace muchísimos años no recibo absolutamente nada", declaró.

¿Qué respondió Julián Gil a las declaraciones de Marjorie de Sousa?

Las palabras de la actriz provocaron la reacción de Julián Gil, quien manifestó su inconformidad a través de una publicación de "Despierta América" en Instagram.

El actor cuestionó que durante la entrevista no se le preguntara a Marjorie por qué él no ha podido convivir con Matías, un asunto que ha señalado públicamente en distintas ocasiones.

Gil escribió inicialmente un comentario en el que pidió que también se abordara su versión de la historia. Sin embargo, al percatarse de que su mensaje había sido eliminado, decidió pronunciarse nuevamente y expresó su molestia por lo ocurrido.

Ojalá no me borren este comentario... ¿por qué Julián no puede ver a Matías?, esta es la pregunta que todos deberían hacerle a ella, así como me la hacen a mí frente a las cámaras, detrás de ellas y, hasta en los pasillos de los canales, yo siempre la contesto y, ¿por qué no la contesta ella?, porque nunca nadie se la hace", manifestó.

El argentino también criticó que, desde su perspectiva, las entrevistas que concede su expareja no profundizan en el tema de la relación que mantiene con su hijo.

Instagram

¿Por qué Julián Gil dice que no puede convivir con Matías?

La disputa por la custodia de Matías comenzó en 2017, después de la separación de los actores. En 2018, una prueba de ADN confirmó que Julián Gil es el padre del menor y, en octubre de ese año, un juez determinó que la custodia quedaría a cargo de Marjorie de Sousa.

En aquella resolución también se estableció una pensión alimenticia equivalente al 20 por ciento de los ingresos del actor y un régimen de visitas. Posteriormente, en octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió que la actriz tendría la facultad exclusiva de tomar decisiones sobre el futuro de su hijo.

Desde entonces, Gil ha denunciado que no ha conseguido mantener una relación cercana con Matías. Por ello, considera que referirse a la crianza del pequeño sin mencionar su ausencia deja fuera una parte importante de la historia.

En su segundo mensaje, el actor lamentó que las conversaciones con la prensa estén condicionadas y aseguró que continúa esperando la oportunidad de conocer y convivir con su hijo.

Qué lástima ver otra entrevista condicionada, otra entrevista a modo. Gracias a Dios existen las redes. Aunque me borren el comentario, puedo volver a escribirlo las veces que quiera y, sobre lo de ser madre soltera, criar a Matías sin mí ha sido decisión de ella. Han pasado casi 10 años y yo sigo acá, esperando que me permita que Mati y yo nos conozcamos", escribió.

¿Qué dijo Valeria Marín sobre el conflicto entre Julián Gil y Marjorie de Sousa?

La controversia también involucró a Valeria Marín, actual esposa de Julián Gil, quien mostró su respaldo al actor ante los comentarios de Marjorie de Sousa.

La periodista se solidarizó con su pareja y respaldó su versión sobre los intentos que ha realizado para acercarse a Matías. De acuerdo con lo expresado por Gil, su intención ha sido participar en la vida cotidiana del menor, acompañarlo en sus actividades escolares y deportivas, así como construir una relación con él.

De esta manera, las declaraciones de Marjorie de Sousa sobre los retos de la maternidad volvieron a poner en el centro de la conversación el conflicto que mantiene con Julián Gil, una disputa que, después de casi una década, continúa sin resolverse públicamente entre ambos.