¿Qué le pasó? Emma Watson sufre aparatosa caída al salir de una fiesta en Los Ángeles

Emma Watson tuvo una noche que seguramente no salió como esperaba. La actriz británica sufrió una aparatosa caída la noche del viernes cuando salía de la fiesta GQ Men of the Year, celebrada en el conocido hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, California.

La intérprete de Hermione Granger en Harry Potter había asistido al evento junto a otras figuras del espectáculo, entre ellas Cara Delevingne y Rumer Willis. Para la ocasión eligió un minivestido de Valentino con estampado vintage y unos tacones altos de Jacquemus.

Sin embargo, cuando parecía que todo marchaba con normalidad, la actriz perdió el equilibrio al caminar por una superficie irregular. El momento ocurrió frente a varios asistentes que se encontraban cerca de ella y que no tardaron en acercarse para ayudarla.

De acuerdo con el reporte publicado por el Daily Mail, Emma terminó en el suelo y estuvo a punto de llevarse consigo a una persona que se encontraba cerca intentando conseguir un autógrafo. Aunque por unos segundos pareció sorprendida por lo ocurrido, consiguió levantarse y recuperar la compostura.

Así fue la caída de Emma Watson al salir de la fiesta GQ

El accidente ocurrió justo cuando algunos de los asistentes intentaban acercarse a la actriz. Incluso, uno de ellos habría comentado que Emma era su intérprete favorita, pero el momento quedó interrumpido cuando ella perdió el equilibrio.

Las personas que estaban alrededor se apresuraron a auxiliarla. Una vez de pie, Watson pareció algo desconcertada, aunque rápidamente se recuperó y hasta ofreció una disculpa antes de continuar.

La situación tampoco terminó ahí. Mientras intentaba salir del lugar, algunos fans aprovecharon para pedirle fotografías y selfies. La actriz accedió a posar con ellos y después se dirigió a su automóvil, donde la esperaba el DJ Tucker Halpern.

Hasta ahora, no se ha informado que Emma Watson haya sufrido alguna lesión de consideración por la caída. Tampoco ha compartido algún mensaje en sus redes sociales para hablar sobre el incidente.

La elección de sus zapatos también llamó la atención, pues llevaba unos tacones de rayas blancas y negras de Jacquemus. El calzado, de acuerdo con el medio británico, tenía un diseño elevado que pudo complicar todavía más sus pasos sobre el terreno irregular.

¿Por qué Emma Watson asistió a la fiesta de GQ?

La actriz fue una de las invitadas especiales de la celebración, un evento que reúne cada año a personalidades del cine, la música, la moda y otras industrias.

Además, su presencia tenía un antecedente: en 2013, Emma Watson fue reconocida por la revista GQ como Mujer del Año. En aquel momento, la publicación destacó cómo había conseguido construir una carrera más allá de su popularidad como estrella infantil de la saga Harry Potter.

La actriz fue una de las invitadas especiales de la celebración, un evento que reúne cada año a personalidades del cine, la música, la moda y otras industrias. Canva

Después de interpretar a Hermione durante varios años, Watson participó en películas como Mi semana con Marilyn y Las ventajas de ser invisible, con las que mostró una faceta distinta como actriz.

Para la edición de este año, la gala también reconoció a Michael Rider, director creativo de Celine, como Diseñador del Año, y a Denis Villeneuve, responsable de Dune, como Director del Año. La ceremonia contó con la participación de figuras como Chris Rock, Andrew Garfield y Matt Damon.

Emma Watson y su relación con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères

Otro de los temas que ha despertado interés alrededor de la actriz es su vida sentimental. Aunque acudió sola a la fiesta, durante los últimos meses ha sido relacionada con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères.

La relación llamó la atención luego de que ambos fueran captados juntos en distintos momentos, incluso durante un viaje a México, donde fueron fotografiados besándose en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Aunque acudió sola a la fiesta, durante los últimos meses ha sido relacionada con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères. Foto: Grosby

El empresario pertenece a una familia conocida por sus negocios y trayectoria en el sector empresarial mexicano. Sin embargo, ninguno de los dos ha convertido su relación en un tema habitual de sus apariciones públicas.

Por ahora, Emma Watson vuelve a ser noticia por el inesperado tropiezo que sufrió en Los Ángeles. Un momento que quedó registrado frente a los asistentes y que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de su noche.