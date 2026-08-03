Quién es quién en la segunda temporada de Cien años de soledad

Tras el éxito que obtuvo la primera entrega, Netflix confirmó el regreso de Cien años de soledad, la serie inspirada en la célebre novela de Gabriel García Márquez.

La plataforma anunció que los nuevos episodios comenzarán a estrenarse el 5 de agosto, mientras que el desenlace de la historia estará disponible a partir del 26 de agosto, con lo que concluirá una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas realizadas para el servicio de streaming.

El anuncio estuvo acompañado del primer tráiler oficial, que ofrece un vistazo a los acontecimientos que marcarán el destino definitivo de la familia Buendía y del pueblo de Macondo.

Foto: Captura de video Cien años de soledad

¿Qué historia contará la nueva temporada?

La segunda parte retomará la trama después del armisticio firmado por el coronel Aureliano Buendía, quien deja atrás el conflicto armado con la esperanza de poner fin a los enfrentamientos políticos.

Sin embargo, la tranquilidad nunca llega completamente a Macondo. Mientras continúan las amenazas contra el coronel, el pueblo comienza a transformarse con la llegada de nuevas generaciones y cambios que modificarán su vida social, política y económica.

La serie también profundizará en los conflictos familiares y en el cumplimiento de la profecía que ha perseguido a los Buendía desde el inicio de la historia.

¿Qué nuevos personajes aparecerán?

Entre las incorporaciones más importantes destaca Fernanda del Carpio, una mujer de origen aristocrático que llegará para casarse con Aureliano Segundo.

Su presencia cambiará la dinámica de la familia al imponer una visión mucho más conservadora y tradicional dentro del hogar de los Buendía.

Por otro lado, José Arcadio Segundo protagonizará uno de los pasajes más recordados de la novela con la llegada del tren a Macondo, un hecho que abrirá las puertas al establecimiento de la compañía bananera y modificará por completo el rumbo del pueblo.

La temporada también recreará la histórica masacre de los trabajadores bananeros, uno de los episodios más impactantes de la obra de Gabriel García Márquez, inspirado en hechos reales ocurridos en Colombia durante 1928.

Foto: Captura de video

¿Quiénes forman parte del elenco?

El nuevo avance también confirmó a los actores que darán vida a los personajes de esta etapa de la historia:

Julián Román interpretará a los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo.

Carla Baratta dará vida a Fernanda del Carpio.

Ángela Cano será Petra Cotes.

María Adelaida Puerta interpretará a Amaranta Úrsula.

Daniella Reyes asumirá el papel de Remedios, la Bella.

Juanita Molina dará vida a Meme.

Además, regresan Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía y Marleyda Soto en el papel de Úrsula Iguarán, una de las figuras más importantes de la historia familiar.

Foto: Captura de video

¿Qué mostrará el final de la serie?

De acuerdo con el avance, esta última entrega estará marcada por el paso del tiempo, la transformación de Macondo y la decadencia de la familia Buendía.

La llegada de intereses económicos externos, los conflictos personales y la repetición de los errores del pasado conducirán a los personajes hacia el desenlace de la profecía que ha acompañado a la familia desde el comienzo.

Con ello, la adaptación buscará cerrar el legado de una de las novelas más influyentes de la literatura en español, llevando a la pantalla el destino final de Macondo y de las generaciones que marcaron su historia.