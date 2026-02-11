Poncho de Nigris agrede a Gabo Cuevas; reportero buscará demandarlo 

Poncho de Nigris y Gabo Cuevas protagonizaron un momento tenso y viral durante una cobertura en vivo del evento Ring Royale 2026. El influencer regiomontano encaró al periodista de espectáculos mientras este transmitía desde las afueras del recinto donde se organizará la pelea, generando una situación incómoda que quedó registrada ante las cámaras.

Todo ocurrió el 10 de febrero, antes de una conferencia de prensa por el evento de boxeo con influencers que se celebrará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey. Este evento ha llamado la atención por su formato y por reunir a celebridades como Aldo de Nigris y varios creadores de contenido en enfrentamientos sobre el ring.

Poncho de Nigris agrede a Gabo Cuevas

La transmisión del programa Dulce y Picosito se vio interrumpida abruptamente cuando Poncho de Nigris se acercó visiblemente molesto a Gabo Cuevas, impidiéndole continuar con su cobertura. El reclamo giró en torno a un comentario anterior que Cuevas habría hecho en un programa, donde supuestamente insinuaba un karma negativo para los hijos del influencer.

“¿Te acuerdas que dijiste algo de mis hijos? ¿Si te acuerdas? ¿Qué le deseaste a mis hijos?”, le reprochó De Nigris frente a la cámara, mientras el periodista intentaba explicarse.

La situación escaló cuando Poncho de Nigris, sin contener su enojo, tiró el celular del reportero al suelo y desconectó su equipo de audio, lo cual generó indignación entre los espectadores y usuarios en redes sociales que presenciaron el hecho en tiempo real.

Este nuevo enfrentamiento tiene su origen en declaraciones pasadas. En octubre de 2025, Poncho ya había mostrado su inconformidad con una frase de Gabo Cuevas que fue interpretada como un deseo negativo hacia su familia.

En aquella ocasión, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el empresario explicó que esas palabras tocaron un límite.

Desde entonces, afirmó que esperaría una disculpa pública por parte del periodista. Sin embargo, eso no ocurrió hasta ahora, cuando la tensión estalló en un escenario público.

Gabo Cuevas buscará demandar a Poncho de Nigris

Por su parte, Gabo Cuevas ofreció una versión distinta de lo ocurrido y negó haber tenido la intención de ofender. Aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que jamás deseó algo malo para los hijos del influencer.

“A mí lo que me parece delicado y por querer monetizar, el señor ponga palabras muy delicadas en mi boca que nunca dije, que nunca expresé (…), yo no dije nada de sus hijos, esto lo acepto y ofrezco una disculpa”, expresó.

Tras el altercado, el reportero anunció públicamente que presentará una denuncia legal en contra de De Nigris. Aunque aún no tiene claro cómo procederá, dejó ver su intención de actuar conforme a la ley.

“Lo voy a hacer de la manera legal. No sé cómo, no sé cuánto me gaste porque sé que contratar un abogado cuesta”, declaró en un live en redes sociales.

Poncho de Nigris justifica su reacción ante la prensa

Horas después de la confrontación, Poncho habló con los medios y explicó los motivos detrás de su reacción. Reconoció que se acercó a encarar al periodista por un comentario que considera ofensivo y que involucra directamente a sus hijos.

“Ya no le den cuadro a la basura, le fui a reclamar porque él, en un programa, dijo que yo iba a pagar un karma con uno de mis hijos, que él no se iba a morir sin ver mi karma con uno de mis hijos. Ahora está diciendo que le pegue, no le pegue, simplemente le quité los audífonos y estaban pegados al celular. Yo siempre he respetado a la prensa, pero se metió con mis hijos, con mis hijos no”, afirmó.

