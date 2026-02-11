"Me despertaban para fotos": Mario Bautista fue desalojado del Metrobús de CDMX

Mario Bautista, cantante y creador de contenido, jamás imaginó que uno de los escenarios más caóticos de su juventud no sería un concierto, sino el Metrobús de la CDMX. Durante una charla en el podcast "", el artista relató uno de los episodios más insólitos de su adolescencia fue ser desalojado repetidamente del transporte público.

En ese entonces, Mario Bautista cursaba los últimos meses de la preparatoria y llevaba una rutina completamente normal con mochila al hombro, audífonos puestos y largas horas de traslado. “Los últimos seis meses de la prepa fue muy difícil ir porque yo me iba en Metrobús. Eran treinta y dos estaciones, era una locura”, recordó.

“Me iba dormido… y me despertaban para tomarse fotos”: declaró Mario Bautista

El cantante describió cómo su día comenzaba casi siempre igual, al estar cansado, dormido y tratando de aprovechar cada minuto de descanso durante el trayecto. Sin embargo, todo cambió cuando su popularidad en redes sociales comenzó a crecer de forma acelerada.

Me iba jetón con mi mochila, abrazándola, y me dormía. De repente, cuando empezó este pedo a crecer, llegaba a la estación Nuevo León y a todas las de por ahí en Condesa, se trepaban todos los de La Salle, contó.

Según su relato, jóvenes admiradoras lo despertaban directamente para pedirle una foto. “Las morritas de La Salle me movían y me despertaban para tomarse una foto”, narró entre risas, dejando claro que el fenómeno se repetía estación tras estación.

Mario Bautista

La intervención de la seguridad del Metrobús de CDMX

La situación no tardó en llamar la atención del personal de seguridad. La aglomeración de jóvenes alrededor del cantante provocaba caos dentro de la unidad y retrasos en el servicio. “Los policías de seguridad se volvieron locos porque eran todas las morras de La Salle, y todas querían foto”, explicó.

Fue entonces cuando comenzaron los desalojos. “Llegaba la policía del Metrobús y me sacaban. Me decían: ‘No te puedes estar tomando fotos en zona pública’”, confesó Bautista. El episodio se repitió en varias ocasiones, hasta que el artista entendió que ya no podía seguir usando el transporte público sin provocar un revuelo.

El cambio de rutina y el inicio de una nueva etapa

Ante los constantes incidentes, Mario Bautista tomó una decisión práctica: dejar el Metrobús y comenzar a moverse en taxis de aplicación. Aunque implicaba un gasto mayor, también representaba un cambio definitivo en su estilo de vida.

En paralelo, su popularidad fuera de la escuela crecía a pasos agigantados. “Iban afuera de la escuela, me llevaban rosas, carteles, me esperaban”, recordó. Estudiante de la Universidad Intercontinental, el joven cantante también habló de las negociaciones con su padre para cubrir los gastos de transporte y de cómo ajustaba sus asistencias para poder cumplir con compromisos sociales.

El consejo que lo cambió todo para Mario Bautista

Más allá de la anécdota viral, Bautista reconoció que ese periodo marcó el verdadero arranque de su carrera artística. Fue su madre quien le dio el consejo clave que terminaría por definir su camino. “Mi mamá me dijo: ‘El tren no pasa dos veces. Si sientes la necesidad de aprovechar lo que te está pasando, hazlo’”, compartió.

Motivado por esas palabras, comenzó a buscar opciones para grabar su música, hasta encontrar el equipo y las oportunidades que darían forma a su primer disco. Lo que empezó como fotos improvisadas en el Metrobús terminó convirtiéndose en una carrera sólida dentro de la industria musical.

Mario Bautista

¿Quién es Mario Bautista?

Mario Bautista es un cantante, compositor y creador de contenido mexicano que saltó a la fama gracias a redes sociales como Vine y YouTube. Con el paso de los años, consolidó su carrera musical en el pop latino, acumulando millones de seguidores y múltiples éxitos. Hoy, su historia es ejemplo de cómo la fama puede irrumpir de manera inesperada, incluso en los lugares más cotidianos.

Entre risas y recuerdos, el artista dejó claro que la popularidad no siempre llega en alfombra roja: a veces aparece entre estaciones, mochilas y un Metrobús lleno de fans.

AAAT*