Ronaldinho tendrá documental en Netflix; lanzarán dos más sobre el futbol brasileño

Ronaldinho será el protagonista de uno de los próximos estrenos documentales de Netflix, una producción que forma parte de una nueva trilogía centrada en historias relacionadas con el fútbol brasileño.

Netflix prepara tres producciones que exploran distintas facetas del fútbol en Brasil: desde la carrera de una de sus estrellas más queridas, hasta momentos históricos de la selección y las raíces del deporte en los barrios.

Ronaldinho Mexsport

Ronaldinho: el inicio de la trilogía documental

La primera producción de esta serie documental estará dedicada a uno de los futbolistas más importantes de su generación. La producción lleva por título “Ronaldinho: The One and Only” y repasa diferentes momentos clave en la carrera de Ronaldo de Assis Moreira, conocido mundialmente como Ronaldinho.

El documental revisa algunos de los episodios más relevantes en la trayectoria del jugador brasileño, incluyendo el periodo en el que alcanzó el punto más alto de su carrera y conquistó el Balón de Oro en 2005. Además de reconstruir su camino dentro del fútbol profesional, el programa también muestra aspectos poco conocidos de su vida personal y su presente.

Ronaldinho jugando en la Liga MX. Mexsport

Por otra parte, incluye material inédito y accesos exclusivos que permiten ver una faceta distinta del exfutbolista. A esto se suman testimonios de figuras reconocidas del fútbol internacional que compartieron cancha o momentos importantes con él.

Entre las voces que aparecen en la producción están Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Felipão y Carles Puyol, quienes aportan recuerdos y anécdotas.

El estreno de “Ronaldinho: The One and Only” está programado para el 16 de abril, fecha en la que el documental se integrará directamente al catálogo de Netflix y marcará el inicio oficial de esta trilogía.

Los otros documentales del fútbol brasileño

Tetra: Acreditar de Novo

El segundo capítulo de esta serie llegará semanas después con un enfoque diferente. El 7 de mayo se estrenará “Tetra: Acreditar de Novo (USA 94: Brazil’s Return to Glory)”, una producción que reconstruye el camino de la selección brasileña hacia su cuarto título mundial en la Copa del Mundo de 1994.

Esta cinta ofrece una mirada cercana a aquel equipo que consiguió levantar el trofeo en Estados Unidos. Una de las características más llamativas del documental es que incluye imágenes que nunca habían sido vistas públicamente, grabadas por los propios futbolistas durante la concentración y el torneo.

Mexsport

El documental también destaca a algunos de los protagonistas de aquella selección, como el liderazgo de Dunga y las actuaciones ofensivas de Bebeto y Romário, piezas fundamentales en el campeonato que devolvió a Brasil a la cima del fútbol internacional.

Várzea: Onde Nasce o Futebol

La trilogía concluirá el 8 de junio con “Várzea: Onde Nasce o Futebol (The Root Of The Game)”, una producción que se enfoca en el fútbol amateur que se juega en São Paulo y que ha sido la cuna de numerosos talentos brasileños.

Este documental se adentra en los campos y barrios donde se desarrollan torneos populares que forman parte de la cultura futbolística del país. En estos espacios surgieron jugadores que más tarde llegaron al profesionalismo, entre ellos Cafu y Raphinha.

En la producción, ambos futbolistas regresan a los lugares donde comenzaron a jugar para compartir sus experiencias y explicar cómo el entorno de estos torneos influyó en su desarrollo como deportistas.

La historia también sigue de cerca la Super Copa Pioneer, considerada el torneo amateur más importante de la región.

