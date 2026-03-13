¿Qué pasó? Robbie Williams pone fin a su relación con su mánager tras 14 años

Después de 14 años trabajando juntos, Robbie Williams decidió cerrar un capítulo importante en su trayectoria profesional al separarse de su mánager Michael Loney, quien formaba parte de la empresa de representación ie:music.

La noticia fue confirmada por el propio cantante mediante un comunicado en el que explicó que la decisión responde a la necesidad de iniciar una nueva etapa profesional.

Ha sido una época increíble y tuve la suerte de ser representado por personas realmente maravillosas, expresó el artista al recordar el trabajo conjunto con Loney y con figuras clave en su carrera, como el fallecido mánager David Enthoven y el ejecutivo musical Tim Clark.

Sin embargo, el cantante dejó claro que su mirada está puesta en el futuro.

En este momento particularmente álgido de mi carrera, con tantas oportunidades por delante y con la industria musical cambiando tan rápidamente, sentí que era el momento de un cambio, de una nueva energía.

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Una separación amistosa

De acuerdo con información difundida por medios británicos, la ruptura laboral no estuvo marcada por conflictos.

Fuentes cercanas al entorno del intérprete aseguran que la decisión fue mutua y cordial, y que Michael Loney presentó su renuncia como director en varias de las empresas vinculadas a la carrera del cantante.

La misma fuente explicó que el artista se encuentra en un momento de renovación profesional, con la intención de impulsar nuevos proyectos y seguir sumando éxitos.

Robbie tiene hambre de más hits y más éxito. Renovar su equipo le da la sensación de un nuevo comienzo

El propio cantante confirmó que ya está trabajando en la construcción de un equipo completamente nuevo, algo que describe con entusiasmo.

Actualmente estoy formando un equipo completamente nuevo y estoy muy ilusionado con el futuro, afirmó.

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No es la primera vez que Robbie apuesta por un cambio

A lo largo de su carrera, Robbie Williams ha demostrado que no teme tomar decisiones drásticas cuando se trata de su evolución artística.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2002, cuando el cantante rompió su relación profesional con el compositor Guy Chambers, con quien había creado algunos de los mayores éxitos de su discografía.

Entre esas canciones destacan temas icónicos como:

Rock DJ

Feel

Let Me Entertain You

Años más tarde, ambos volvieron a colaborar brevemente en el álbum Swings Both Ways de 2013.

En su documental para Netflix, el cantante incluso recordó que siempre ha buscado mantener el control creativo sobre su carrera.

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Un récord histórico en la música británica

La decisión de reorganizar su equipo llega justo cuando Robbie Williams atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

El cantante acaba de hacer historia en la lista oficial de álbumes del Reino Unido al superar el récord del legendario grupo The Beatles.

Con su nuevo disco BRITPOP, el artista consiguió su decimosexto álbum número uno, superando la marca histórica alcanzada por los integrantes de la banda de Liverpool:

John Lennon

Paul McCartney

George Harrison

Ringo Starr

Al hablar sobre este logro, el cantante expresó su emoción.

BRITPOP es el disco que siempre quise hacer, y verlo convertirse en mi decimosexto álbum número uno significa muchísimo para mí. Gracias a todos los fans que me han acompañado en cada paso del camino

Robbie Williams

Un nuevo capítulo para Robbie Williams

Desde su debut como solista en 1997 con Life thru a Lens, Robbie Williams ha construido una carrera llena de éxitos globales, consolidándose como una de las figuras más importantes del pop británico.

Ahora, con un nuevo récord histórico y un equipo en proceso de renovación, el cantante parece decidido a reinventarse una vez más.

Si algo ha demostrado a lo largo de su trayectoria es que los cambios, lejos de frenarlo, suelen marcar el inicio de nuevas etapas de éxito. Y todo apunta a que esta decisión podría ser el comienzo de otro capítulo relevante en la historia del artista.

AAAT*