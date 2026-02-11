Quieren aplendel español en Estados Unidos después del show de Bad Bunny

Las búsquedas sobre aprender español aumentaron más de 178% en Estados Unidos durante los días posteriores a la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl, de acuerdo con un estudio de Preply, plataforma online de aprendizaje de idiomas.

Más de 135 millones de personas sintonizaron la participación del Conejo Malo en el show de medio- tiempo, un éxito mundial que destacó por su defensa y promoción de la cultura latina. Su influencia no se limitó a la música, sino que también provocó un marcado interés en el español.

El estudio elaborado por Preply se realizó a través de la monitorización de buscadores en Estados Unidos. Además del crecimiento del 178% en la búsqueda de clases, destacó el repunte de un 89% registrado el mismo día del evento deportivo. Estos datos reflejaron el impacto generado por el cantante puertorriqueño, quien interpretó rolas en lengua materna.

“Vimos un aumento de 178% en las búsquedas de ‘aprender español’ después de la presentación, lo que demostró que los espectadores estaban más que entretenidos; estaban inspirados para aprender y conectarse con el idioma detrás del momento”, explicó la directora de marca de Preply, Sofía Tavares.

Según los análisis de la compañía, antes del Super Bowl, las búsquedas diarias para “aprender español” promediaban unas 62 mil personas al mes. Sin embargo, en esta ocasión, sólo el día del evento se superaron las 43 mil consultas. La plataforma estimó que hasta 737 mil gringos adicionales podrían empezar a explorar recursos formales para dominar el idioma.

A la vista de las tendencias recientes, desde la plataforma destacaron que no se trata de un impulso pasajero. “Aprender español en Estados Unidos va camino de alcanzar su mayor nivel de interés global en cinco años. Esta actuación ayudó a poner a millones de personas en contacto con la lengua española”, subrayó Tavares.