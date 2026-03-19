Robert Pattinson podría haberse casado en secreto con Suki Waterhouse

En medio de la expectativa por el estreno de 'The Drama', la nueva película de Robert Pattinson, una inesperada declaración ha encendido las redes y desatado una ola de especulaciones: ¿el actor ya se casó en secreto con Suki Waterhouse?

¿Robert Pattinson y Suki Waterhouse se casaron?

Todo ocurrió durante la alfombra roja en Los Ángeles, donde Pattinson compartió micrófono con su coprotagonista Zendaya. En tono relajado, ambos fueron cuestionados sobre el mayor secreto que habían guardado recientemente, en línea con la temática de la película, que gira en torno a revelaciones inesperadas.

Mientras Zendaya esquivó la pregunta con humor, asegurando que no podía pensar en nada, Pattinson sorprendió con una respuesta cargada de complicidad:

Es el mismo que tienes tú”, dijo entre risas, mirando directamente a la actriz.

La pareja mantiene una relación discreta desde 2018 y ya tiene una hija. Reuters

La frase no pasó desapercibida. Y es que, en las últimas semanas, Zendaya ha estado en el centro de rumores sobre una supuesta boda privada con Tom Holland. Por ello, muchos interpretaron que Pattinson no solo estaba bromeando, sino dejando entrever que él también podría haber dado el siguiente paso en su relación… lejos de los reflectores.

La historia de amor de Robert Pattinson y Suki Waterhouse

La historia entre Pattinson y Waterhouse no es nueva. La pareja fue vinculada por primera vez en 2018, tras ser vista junta en Londres, y desde entonces ha construido una relación sólida, aunque extremadamente discreta.

Pattinson y Waterhouse se comprometieron en 2023, según fuentes cercanas. Reuters

Durante años evitaron aparecer juntos en público, priorizando su privacidad en una industria donde cada movimiento suele ser analizado al detalle.

No fue sino hasta finales de 2022 cuando hicieron su debut oficial como pareja en una alfombra roja, marcando un giro en su manera de compartir su romance con el mundo. Un año después, en diciembre de 2023, se dio a conocer que estaban comprometidos, justo después de que la modelo y actriz anunciara su embarazo.

En marzo de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, cuya identidad han mantenido completamente fuera del ojo público. Este hermetismo ha sido una constante en su relación y, de hecho, es uno de los factores que alimenta las teorías sobre una posible boda secreta.

La privacidad ha sido clave en la historia de amor de la pareja. Reuters

La boda secreta de Robert Pattinson

Los rumores no surgieron de la nada. En enero de 2025, durante un evento benéfico en Nueva York, la actriz Sharon Stone se refirió a Pattinson como el “esposo” de Waterhouse, un comentario que llamó la atención, sobre todo porque ninguno de los dos lo corrigió públicamente. Desde entonces, las sospechas no han dejado de crecer.

Además, fuentes cercanas a la pareja han señalado en distintas ocasiones que ambos consideran el matrimonio como algo importante en su vida.

Quieren casarse”, habría revelado una persona de su entorno, reforzando la idea de que una boda —aunque privada— siempre estuvo en sus planes.

Fans creen que Pattinson y Suki Waterhouse podrían haberse casado en privado. Grosby

La reciente declaración de Pattinson parece encajar perfectamente en este rompecabezas. Por ahora, ni Pattinson ni Waterhouse han hecho declaraciones al respecto, y sus representantes tampoco han confirmado o desmentido la información.

Sin embargo, para muchos fans, las pistas son suficientes para creer que la pareja ya habría celebrado su “sí, acepto” en secreto. Lo que es innegable es que, casados o no, Robert Pattinson y Suki Waterhouse se han consolidado como una de las parejas más estables —y enigmáticas— de Hollywood.