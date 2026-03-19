The Boyz en crisis: nueve integrantes terminan contrato con su agencia

The Boyz ha dado de qué hablar tras darse a conocer un conflicto que podría cambiar su futuro dentro del K-pop. Nueve de sus integrantes decidieron iniciar un proceso para terminar su relación laboral con su agencia ONE HUNDRED, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores y ha puesto el foco en las condiciones que enfrentan los idols dentro de la industria.

A lo largo de los años, el grupo ha construido una carrera sólida desde su debut en 2017, lanzando álbumes, EPs y sencillos que les han permitido posicionarse en el competitivo mercado musical surcoreano.

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El origen del conflicto entre The Boyz y ONE HUNDRED

La situación comenzó a escalar a inicios de febrero cuando nueve miembros del grupo presentaron formalmente su intención de terminar sus contratos exclusivos. Este tipo de acciones no son comunes dentro del K-pop, debido a que los acuerdos suelen ser largos y con condiciones estrictas.

Según la información difundida por medios coreanos, los integrantes intentaron resolver el problema mediante diálogo durante varias semanas, pero no lograron obtener respuestas claras por parte de la agencia. Uno de los puntos clave del conflicto fue la falta de transparencia en temas financieros.

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Los artistas señalaron en un comunicado, a través de su representación legal, que no han recibido pagos desde el año pasado.

“La agencia no ha efectuado los pagos correspondientes a los artistas por ninguna actividad desde julio de 2025, tras el pago del segundo trimestre de 2025. Además, a pesar de que los artistas solicitaron reiteradamente acceso a materiales básicos como contratos para verificar la transparencia en los pagos, la agencia se negó sin justificación alguna, incumpliendo así sus obligaciones fundamentales y esenciales en virtud del contrato de exclusividad".

Además de los pagos pendientes, los integrantes también denunciaron falta de apoyo en aspectos esenciales para su trabajo, lo que agravó aún más la situación.

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Otro punto que resaltaron los miembros de The Boyz tiene que ver con las condiciones en las que continuaron trabajando. A pesar de las dificultades, aseguran que mantuvieron sus compromisos con los fans, incluso sin el respaldo adecuado de la agencia.

"Durante todo este proceso, los artistas han continuado discretamente con sus actividades para cumplir sus promesas a los fans, a pesar de la prolongada incertidumbre. Sin embargo, la agencia no solo no cubrió adecuadamente los gastos esenciales de las actividades artísticas de los artistas, sino que además abandonó sus funciones de gestión, como el impago de los salarios del personal contratado durante varios meses."

El impacto emocional también fue un factor determinante para tomar la decisión de separarse de la empresa. Así lo describieron en otro fragmento del comunicado.

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"La angustia psicológica y la presión que los artistas tuvieron que soportar en un entorno donde incluso el apoyo básico fue interrumpido son indescriptibles. Finalmente, llegaron a la conclusión de que ya no podían tolerar ni continuar en tales circunstancias y, ante la devastadora constatación de que la confianza mutua se había roto irreparablemente, tomaron la difícil y trascendental decisión de rescindir sus contratos de exclusividad."

Cabe destacar que, según los reportes, New no se sumó a esta decisión y permanecería en la agencia por motivos personales que no han sido revelados.

¿Qué pasará con el futuro de The Boyz?

El panorama para el grupo es incierto mientras se resuelve este conflicto. La terminación de un contrato en la industria del K-pop puede implicar procesos legales complejos, así como negociaciones económicas entre ambas partes.

Uno de los posibles escenarios es que los artistas deban llegar a acuerdos financieros con la empresa, incluyendo compensaciones por la ruptura anticipada del contrato. También existe la posibilidad de que enfrenten restricciones relacionadas con el uso del nombre del grupo o su marca, lo que podría afectar sus actividades como conjunto.

A pesar de este contexto, los integrantes han mostrado su intención de cumplir con los compromisos ya pactados, como los conciertos programados para abril, lo que indica que buscan mantener su vínculo con los fans mientras se define su situación.

Por otro lado, si logran resolver el conflicto, podrían continuar su carrera bajo una nueva agencia o incluso explorar caminos independientes, como ha sucedido con otros artistas en situaciones similares.

PJG