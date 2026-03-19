Stevie Young de AC DC es hospitalizado en Argentina; esto le pasó al guitarrista

Stevie Young encendió las alertas entre los fans de AC/DC luego de que se informara que fue hospitalizado en Buenos Aires durante la gira que la banda realiza por Latinoamérica. El músico había llegado desde Chile junto al resto del grupo cuando comenzó a presentar molestias, lo que llevó a tomar medidas médicas de forma inmediata.

La noticia generó preocupación entre seguidores, especialmente porque la agrupación tiene programados varios conciertos en Argentina y posteriormente en México. Sin embargo, en el reporte oficial se asegura que la situación no es grave y que todo se trata de una revisión preventiva para cuidar la salud del guitarrista.

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¿Por qué hospitalizaron a Stevie Young?

De acuerdo con la información compartida por el equipo de la banda, el ingreso al hospital se dio como una medida de precaución tras notar que el guitarrista no se encontraba completamente bien. La prioridad fue realizarle estudios médicos para descartar cualquier problema que pudiera afectar su participación en la gira.

"Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al escenario el lunes", indicó el vocero.

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Posteriormente, se reforzó el mensaje positivo sobre su estado de salud, destacando su actitud y disposición para continuar con los compromisos musicales.

"Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes”.

Hasta ahora, no se ha informado de ningún diagnóstico preocupante, por lo que todo indica que su recuperación avanza favorablemente.

Los conciertos de AC/DC no han sido cancelados

Pese a la hospitalización del guitarrista, la agenda de presentaciones en Argentina sigue en pie. La banda tiene planeados tres conciertos en el estadio Monumental de Buenos Aires los días 23, 27 y 31 de marzo, fechas que forman parte importante de su gira internacional.

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La expectativa del público es alta, ya que AC/DC es una de las agrupaciones más importantes del rock a nivel mundial, con una trayectoria que inició en 1975 con el lanzamiento de su álbum “High Voltage”. Desde entonces, han mantenido una presencia constante en los escenarios con integrantes icónicos como Angus Young y el vocalista Brian Johnson.

México también espera a la banda

Después de sus presentaciones en Argentina, el grupo tiene programado cerrar su recorrido por la región en México. Los conciertos están previstos en el Estadio GNP de la Ciudad de México los días 7, 11 y 15 de abril.

En este país también ha crecido la inquietud entre los fans, quienes esperan que la salud de Stevie Young no afecte los shows. Por ahora, todo apunta a que las fechas se mantendrán sin cambios.

¿Quién es Stevie Young dentro de AC/DC?

El guitarrista, de 69 años, ocupa el puesto de guitarrista rítmico dentro de la banda y es parte de la familia fundadora del grupo. Es sobrino de Angus y Malcolm Young, figuras clave en la historia de AC/DC.

Aunque se integró oficialmente en 2014 tras el retiro de Malcolm debido a problemas de salud, ya había colaborado anteriormente con la banda. En 1988, durante la gira del álbum “Blow Up Your Video”, sustituyó temporalmente a su tío mientras enfrentaba problemas relacionados con el alcohol.

Su parecido físico y estilo musical hicieron que muchos seguidores no notaran el cambio en ese momento. Desde su incorporación definitiva, ha participado en los discos “Rock or Bust” (2014) y “Power Up” (2020), consolidándose como una pieza fundamental para mantener el sonido característico del grupo.

PJG