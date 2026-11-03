¿Callum Turner es el nuevo James Bond? Pierce Brosnan lo califica como “muy sólido”

La búsqueda del próximo James Bond continúa generando expectativas entre los seguidores de la franquicia, y uno de los nombres que ha ganado protagonismo es el del actor británico Callum Turner. Esta vez, el intérprete recibió un reconocimiento especial de Pierce Brosnan, quien dio vida al agente 007 en cuatro películas y compartió pantalla con él en el pasado.

Durante una entrevista con Vanity Fair, Brosnan habló sobre los actores que han sido mencionados como posibles sucesores de Daniel Craig y tuvo palabras de elogio para Turner, a quien describió como “muy sólido”. Sus declaraciones han despertado nuevamente las especulaciones sobre la posibilidad de que el actor se convierta en el próximo protagonista de la saga.

Pierce Brosnan elogia a Callum Turner como posible James Bond

Pierce Brosnan. Henry NICHOLLS / Grosby Group

Durante la reciente conversación, Pierce Brosnan se refirió a Callum Turner cuando habló sobre el futuro de James Bond y los intérpretes que podrían asumir el personaje.

El actor irlandés reconoció que conoce a Turner por haber trabajado con él y destacó sus cualidades profesionales. Al hablar de su antiguo compañero de reparto, lo calificó como “muy sólido”, una descripción que ha llamado la atención en medio de las especulaciones sobre el casting.

Ahora solo soy un espectador más. Solo soy una persona que está deseando ver quién va a interpretar este papel épico de la historia del cine. Todos los hombres que están ahora en la lista son actores a los que admiro. Callum, Callum Turner, es alguien con quien he trabajado, y es muy sólido”, dijo.

Aunque evitó presentar a Turner como el elegido, sus palabras reflejaron una opinión favorable sobre el actor y su potencial para asumir el papel, sin embargo, aseguró que todos los que resuenan para interpretar al personaje tienen cualidades.

Todos tienen voz, físico y presencia en la pantalla. Todos ellos, estos jóvenes, tienen una larga trayectoria como actores”, enfatizó.

En tanto, a quien se quede con el papel, dijo:

Le deseo lo mejor en la vida, así como fuerza y valor. Ya sabes, es difícil saber quién será, pero espero con impaciencia conocer la noticia y la celebración del próximo James Bond”.

La relación entre Pierce Brosnan y Callum Turner

La opinión de Brosnan no surge únicamente de haber visto el trabajo de Turner en otras producciones. Ambos actores compartieron créditos en la película The Only Living Boy in New York, estrenada en 2017.

En esta cinta, dirigida por Marc Webb, Callum Turner interpretó a Thomas Webb, un joven que descubre aspectos inesperados de la vida de su padre, mientras que Pierce Brosnan dio vida a Ethan Webb, precisamente su progenitor.

Esa experiencia profesional permitió que Brosnan conociera de primera mano las capacidades interpretativas de Turner, por lo que su comentario adquiere un significado especial en medio de las conversaciones sobre el futuro de James Bond.

Trayectoria de Callum Turner

Callum Turner podría ser el nuevo James Bond. ZUMA Press, Inc.

Callum Turner es un actor británico nacido en Londres el 15 de febrero de 1990. A lo largo de su carrera ha participado en películas y series de distintos géneros, consolidando una trayectoria que lo ha colocado entre los nombres que despiertan interés para interpretar al próximo agente 007.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentra su participación en la franquicia Animales fantásticos, donde interpretó a Theseus Scamander en Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

También protagonizó la serie británica The Capture, participó en la adaptación cinematográfica de Emma (2020) y formó parte del elenco de Masters of the Air (2024), donde interpretó al mayor John Egan.

Su experiencia en producciones de acción, drama y suspenso, junto con su presencia en pantalla, ha contribuido a que su nombre aparezca entre los posibles candidatos para tomar el relevo de Daniel Craig.

¿Será el nuevo James Bond?

Turner no es el único actor relacionado con el proceso de selección. Otros nombres también han aparecido, entre ellos Jack Lowden y Jacob Elordi. No obstante, Callum se mantiene como uno de los intérpretes que más genera conversación alrededor del futuro de la franquicia.

Pese a ello, hasta la fecha, Amazon MGM Studios no ha anunciado oficialmente quién será el próximo James Bond. Por lo tanto, Callum Turner todavía no puede ser considerado el nuevo 007.

Por ahora, la posibilidad de verlo como el famoso agente secreto sigue despertando expectativas. Su trayectoria, el respaldo de un antiguo protagonista de la saga y los movimientos alrededor del casting lo mantienen en el centro de la conversación.

La gran incógnita es si Turner terminará convirtiéndose en el rostro de una nueva generación de James Bond o si la producción apostará por otro intérprete para continuar una de las franquicias más importantes del cine.

¿Qué se sabe de la próxima película de James Bond?

La nueva etapa de James Bond también comienza a tomar forma detrás de cámaras. Después de la despedida de Daniel Craig en No Time to Die (2021), Amazon MGM Studios asumió un papel central en el futuro de la franquicia.

Uno de los anuncios más importantes fue la incorporación de Denis Villeneuve como director de la próxima película. El cineasta canadiense, conocido por trabajos como Dune y Blade Runner 2049, estará al frente de esta nueva entrega.

Por su parte, Steven Knight, creador de Peaky Blinders, fue elegido para escribir el guion. La producción también cuenta con Amy Pascal y David Heyman, dos nombres reconocidos en la industria cinematográfica.

La llegada de este equipo creativo ha elevado las expectativas sobre el rumbo que tomará la saga y sobre el actor que finalmente tendrá la responsabilidad de interpretar al agente secreto.