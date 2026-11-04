Sydney Sweeney recibe apoyo para ser la nueva chica Bond: Trina Parks explica por qué

Sydney Sweeney podría sumarse a una de las franquicias más conocidas del cine. Mientras Hollywood espera conocer quién será el nuevo James Bond, una actriz que formó parte de la saga habló sobre la posibilidad de verla en la próxima película.

Trina Parks, quien interpretó a Thumper en Diamonds Are Forever (1971), junto a Sean Connery. La actriz de 79 años considera que la protagonista de Euphoria tiene las cualidades necesarias para convertirse en una nueva chica Bond.

En una entrevista con el diario británico The Telegraph, Parks respaldó a Sweeney y explicó que su experiencia como actriz, además de su personalidad, podrían funcionar dentro de la historia del agente 007.

Sydney Sweeney recibió el respaldo de Trina Parks para convertirse en la próxima chica Bond en la nueva película de 007. IG sydney_sweeney

Por qué Trina Parks quiere a Sydney Sweeney como chica Bond

Trina Parks conoce de cerca la franquicia de James Bond. En 1971 hizo historia al convertirse en la primera mujer afrodescendiente en interpretar a una chica Bond, cuando apareció como la asesina Thumper en Diamonds Are Forever.

Más de cinco décadas después, la actriz considera que Sydney Sweeney podría ser una buena elección para acompañar al próximo agente 007.

“Sydney haría un trabajo maravilloso. Ha hecho una variedad considerable de trabajos de actuación y básicamente tiene el control de su identidad sexual”, declaró a The Telegraph.

Parks también destacó la imagen que Sweeney ha construido en Hollywood y su capacidad para interpretar distintos personajes.

“No solo es una actriz capaz, sino que tiene ese estilo clásico de Hollywood y ese aplomo que realmente funciona para sus proyectos y su marca”, añadió.

La actriz de 29 años es conocida principalmente por interpretar a Cassie Howard en Euphoria, aunque también ha participado en producciones como The White Lotus, Anyone But You e Immaculate.

Para Parks, uno de los puntos a favor de Sweeney es que podría interpretar a una mujer que no dependa únicamente de su relación romántica con James Bond.

“Creo que, para el cine moderno y el futuro de Bond, el público quiere ver a una mujer junto a Bond que sea independiente y dueña de su sexualidad”, explicó.

La veterana actriz aseguró que Sweeney reúne esas características, aunque sus comentarios representan una preferencia personal y no una decisión del estudio.

Sydney Sweeney figura entre las actrices mencionadas para ser la próxima chica Bond, aunque su participación todavía no está confirmada. IG sydney_sweeney

Cómo quiere Trina Parks que cambien las chicas Bond

El respaldo a Sydney Sweeney también está relacionado con la forma en que Trina Parks considera que deberían escribirse los personajes femeninos de la franquicia.

En julio de 2026, la actriz ya había hablado sobre los cambios que le gustaría ver en las próximas películas del agente secreto.

Parks señaló que no considera necesario eliminar las relaciones románticas, pero sí modificar la manera en que Bond se relaciona con las mujeres.

“Por supuesto que me gustaría que conservaran el romance, pero quizás sin darle una multitud de parejas”, comentó en aquella ocasión.

También cuestionó que algunos personajes femeninos aparezcan únicamente como conquistas del protagonista, sin tener una historia propia o un papel importante en la trama.

“No quiero que las mujeres simplemente caigan en la cama con él porque es atractivo”, afirmó.

Para la actriz, la próxima chica Bond debería tener mayor independencia y una relación con el protagonista en la que ambos personajes estén en condiciones similares.

Parks considera que el agente secreto tendría que ganarse el interés de su pareja, en lugar de que la atracción ocurra solamente por su apariencia o reputación.

Esta postura también responde a los cambios que ha tenido la franquicia durante sus más de seis décadas en el cine.

Entre las actrices que han interpretado a chicas Bond se encuentran

Ursula Andress, en Dr. No.

Diana Rigg , en On Her Majesty’s Secret Service.

Jane Seymour , en Live and Let Die.

Halle Berry , en Die Another Day.

Léa Seydoux , en Spectre y No Time to Die.

Ana de Armas , en No Time to Die.

¿Qué otras actrices podrían competir con Sydney Sweeney para ser chica Bond?

Por ahora, Sydney Sweeney no está confirmada para participar en la próxima película de James Bond. Su nombre forma parte de las especulaciones sobre quién podría interpretar al nuevo personaje femenino.

De acuerdo con reportes de la prensa británica, otras actrices que han sido mencionadas son Margaret Qualley, conocida por The Substance, y Zendaya, quien comparte créditos con Sweeney en Euphoria.

Sin embargo, Amazon MGM Studios no ha anunciado una lista oficial de candidatas ni ha confirmado negociaciones con alguna de ellas.

Tampoco se conocen detalles sobre el personaje femenino que aparecerá en la película, por lo que todavía no está claro qué tipo de participación tendría.

La elección dependerá de los planes del equipo creativo y de las características que busquen para la nueva historia.

La próxima película de James Bond tendrá un nuevo protagonista y Sydney Sweeney suena como posible chica Bond. IG jamesbonddownunder

¿Quién será el próximo James Bond después de Daniel Craig?

Mientras se habla de las posibles chicas Bond, la producción también trabaja en encontrar al actor que sustituirá a Daniel Craig, quien se despidió del personaje en No Time to Die, estrenada en 2021.

De acuerdo con información publicada por Variety en octubre, el proceso de selección avanzó hacia nuevas pruebas de pantalla, con Callum Turner y Jack Lowden entre los nombres considerados.

Otros reportes también han mencionado a Josh O’Connor, conocido por The Crown y Challengers, como uno de los actores vinculados con las audiciones.

Hasta el momento, ninguno ha sido confirmado como el nuevo 007.

La película será dirigida por Denis Villeneuve, responsable de Dune, Arrival y Blade Runner 2049. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

También participarán como productores Amy Pascal y David Heyman, mientras que Nina Gold está involucrada en la selección del reparto.