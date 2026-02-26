Robbie Williams en CDMX: precio de los boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes

Robbie Williams hace unos días anunció su esperado regreso a México con su gira “Britpop”. La noticia emocionó a todos sus fans mexicanos que esperan con ansías verlo de nuevo en tierras aztecas.

Si eres de aquellos que no se quiere quedar con las ganas de ver a Robbie Williams en su próximo concierto en México, aquí te contamos cuál es el precio de los boletos.

¿Cuándo y dónde se presentará Robbie Williams en CDMX?

Robbie Williams llegará a México y se presentará específicamente en la Ciudad de México el próximo 7 de octubre.

El británico se presentará en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Robbie Williams en CDMX?

Si no te quieres perder el regreso de Robbie Williams a México, te contamos que la preventa de boletos para su show en CDMX ocurrirá dentro de unos días.

La primera venta fue la Beyond, la cual se realizó este 26 de febrero a las 9:00 AM en Ticktemaster. A ella tuvieron acceso aquellos que sean clientes exclusivos de Banamex.

La siguiente venta será la Priority, también exclusiva para ciertos clientes de dicho banco. Esta preventa se realizará el 27 de febrero a las 9:00 AM en Ticketmaster.

La preventa Banamex, la cual tendrán acceso aquellos que tengan una tarjeta de débito o crédito de dicho banco tendrán la oportunidad de conseguir sus entradas el 2 de marzo a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Finalmente, la venta general, con la que podrás conseguir tus boletos con cualquier tarjeta, será el 3 de marzo a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Precio de los boletos para ver a Robbie Williams en CDMX

Tras realizarse la primera venta de boletos, ya se conocen los precios de las entradas. Aquí te dejamos la lista, toma en cuenta que los costos ya cuentan con cargos por servicio.

También debes saber que estos precios no incluyen variaciones para primeras filas o asientos cercanos a las orillas o esquinas de cada sección, ya que estos podrían tener un mayor costo.

NIVEL A: $4,154 (DE PIE)

NIVEL B: $4,712

NIVEL C: $3,805.50

NIVEL D: $2,232

NIVEL E: $1,736

DISCAP: $3,459.50

