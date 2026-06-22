La tercera temporada de La Casa del Dragón comenzó con el episodio más grande que la serie ha presentado hasta ahora.

Después de una larga espera, HBO finalmente mostró la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento que los seguidores llevaban años esperando y que terminó con consecuencias devastadoras para ambos bandos.

El estreno no solo dejó importantes movimientos políticos y militares. También marcó la muerte de Jacaerys Velaryon, heredero de Rhaenyra Targaryen, durante el brutal combate naval que enfrentó a las fuerzas de la Serpiente Marina contra la Triarquía.

Ahora la atención está puesta en el siguiente capítulo. El episodio 2 promete mostrar las consecuencias de esa pérdida y abrir una nueva etapa en la guerra civil que divide a la familia Targaryen.

La Casa del Dragón 3x2: qué pasará tras la muerte de Jacaerys HBO

¿Qué pasó en La Casa del Dragón 3x01?

El primer episodio retomó varios de los conflictos que quedaron pendientes al final de la temporada anterior.

Mientras Rhaenyra evaluaba la propuesta de Alicent para intentar tomar Desembarco del Rey sin una guerra abierta, la situación comenzó a deteriorarse rápidamente. Del otro lado, Aemond consolidó aún más su control sobre el gobierno mientras Aegon escapaba junto a Larys Strong.

Al mismo tiempo, Daemon continuó avanzando en el frente militar, las tropas Stark llegaron como refuerzo para los Negros y la enorme flota de la Triarquía se preparó para romper el bloqueo naval de Corlys Velaryon.

Sin embargo, todo terminó desembocando en la esperada Batalla del Gaznate, donde participaron barcos, dragones y cientos de soldados.

Durante el combate, Jacaerys y Baela llegaron para apoyar a la flota de Corlys. Vermax fue alcanzado por varios ataques enemigos y terminó cayendo al mar. Aunque Jacaerys logró escapar de su dragón, las flechas enemigas acabaron con su vida antes de que pudiera ponerse a salvo.

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Todo lo que veremos en el 3x2 de La Casa del Dragón

La venganza de Rhaenyra será el eje del episodio 2

La información adelantada por HBO confirma que el segundo capítulo abordará directamente las consecuencias de la muerte de Jacaerys.

La pérdida de su hijo representa uno de los golpes más duros que ha sufrido Rhaenyra Targaryen desde que comenzó la guerra. Por eso, el episodio mostrará cómo el dolor empieza a transformarse en una postura mucho más agresiva frente a los Verdes.

Hasta ahora, Rhaenyra había intentado evitar un derramamiento de sangre mayor siempre que fuera posible. Sin embargo, la muerte de quien estaba destinado a heredar el Trono de Hierro parece marcar un punto de no retorno.

Todo apunta a que veremos a una reina mucho menos dispuesta a negociar y mucho más enfocada en castigar a sus enemigos.

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Los Verdes enfrentan una creciente inestabilidad

Mientras los Negros intentan recuperarse de la tragedia, el bando rival tampoco atraviesa un momento sencillo.

El avance del episodio 2 también anticipa nuevas tensiones dentro de la Fortaleza Roja.

Con Aegon fuera del escenario político y Aemond consolidando su autoridad, la lucha por el control del reino podría complicarse incluso antes de que vuelvan a enfrentarse a Rhaenyra.

La situación es especialmente delicada porque los refuerzos liderados por Ormund Hightower siguen avanzando y cualquier error estratégico podría cambiar el rumbo de la guerra.

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Harrenhal y el misterio que comienza a crecer

Más allá de las batallas y las disputas políticas, la temporada también está desarrollando una historia mucho más misteriosa.

Uno de los elementos que seguirá creciendo en el episodio 2 será la trama relacionada con Harrenhal y la Isla de los Rostros.

Los adelantos revelan que volverá a mencionarse al llamado Hombre Astado, una figura rodeada de leyendas dentro de Poniente.

Su aparición parece estar vinculada con el futuro de varios jinetes de dragón, incluidos Hugh, Ulf y Addam, personajes que poco a poco están ganando relevancia dentro de la historia.

Aunque HBO no ha revelado demasiados detalles, la serie parece estar ampliando el componente sobrenatural que hasta ahora había permanecido en segundo plano.

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¿Cuándo se estrena La Casa del Dragón 3x2?

El segundo episodio de la tercera temporada llegará el domingo 28 de junio de 2026.

El capítulo estará disponible tanto en HBO como en Max, tendrá una duración estimada de entre 60 y 65 minutos y contará con dirección de Clare Kilner y guion de Sara Hess.