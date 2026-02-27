Mamma Mia! 3 es oficial y se especula el regreso de Meryl Streep

El estudio Universal Pictures confirmó que Mamma Mia! 3 está en desarrollo, aunque el proyecto aún se encuentra en una fase temprana y no tiene fecha de estreno definida.

La noticia fue revelada por Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, en entrevista con Deadline, donde aseguró que la tercera entrega de la exitosa franquicia musical ya está en marcha.

El anuncio reactivó la especulación sobre el posible regreso de Meryl Streep como Donna Sheridan, personaje cuya muerte marcó la línea temporal presente en la segunda película estrenada en 2018.

Universal confirma que Mamma Mia! 3 está en desarrollo

La confirmación oficial llegó durante una conversación con Deadline, donde Donna Langley declaró:

“Sí, puedo decir ahora mismo que habrá Mamma Mia! 3”.

Con esa afirmación, el estudio disipó años de rumores en torno a la continuidad de la saga basada en el musical con canciones de ABBA.

Langley precisó que el proyecto aún no cuenta con calendario de producción ni fecha de estreno, ya que se encuentra en etapas iniciales de planeación. Sin embargo, señaló que ya existen conversaciones formales con Judy Craymer, productora original del musical y figura clave en la adaptación cinematográfica.

La franquicia comenzó en 2008 con Mamma Mia! y continuó en 2018 con Mamma Mia! Here We Go Again, secuela que combinó presente y pasado para narrar la juventud de Donna, interpretada por Lily James en su versión joven.

El desempeño comercial de ambas películas, que recaudaron cifras significativas en taquilla internacional, consolidó la posibilidad de una tercera entrega dentro del catálogo de Universal.

Judy Craymer participa en las conversaciones para la tercera película. IG: mammamiamovie

¿Volverá Meryl Streep como Donna Sheridan?

Uno de los puntos centrales tras el anuncio es el eventual retorno de Meryl Streep, quien interpretó a Donna Sheridan en la primera película. En la secuela, su personaje había fallecido en la línea temporal presente, aunque apareció brevemente en una escena final.

Sobre la posibilidad de que la actriz regrese, Donna Langley declaró a Deadline: “Si Meryl Streep quiere volver, encontraremos la manera de traerla de vuelta”. La afirmación abrió la puerta a distintas alternativas narrativas dentro del guion.

La eventual reincorporación podría concretarse mediante secuencias retrospectivas, recursos ya utilizados en la segunda película para desarrollar el pasado del personaje a través de una narrativa paralela.

Meryl Streep es la intérprete con más nominaciones al Premio Oscar en la historia de la Academia, lo que convierte su posible participación en uno de los principales atractivos del nuevo proyecto.

Meryl Streep podría regresar como Donna en la nueva entrega. (Foto: Grosby Group)

El elenco original muestra interés en regresar

Más allá de Streep, otros integrantes del elenco han manifestado públicamente su disposición a participar en una tercera entrega. Amanda Seyfried, quien interpreta a Sophie Sheridan, ha expresado en distintas entrevistas su interés en continuar la historia.

En declaraciones previas a medios estadounidenses, la actriz señaló que estaría dispuesta a retomar su papel y ha planteado la posibilidad de explorar una nueva etapa del personaje, ahora como madre.

Pierce Brosnan, quien dio vida a Sam Carmichael, también ha comentado en entrevistas que estaría abierto a regresar si el proyecto se concreta oficialmente y recibe luz verde definitiva.

La continuidad del elenco original ha sido uno de los factores que ha mantenido vigente el interés del público desde el estreno de la segunda película en 2018.

Amanda Seyfried ha expresado interés en continuar la saga. IG: mammamiamovie

Lo que se sabe de la tercera película de Mamma Mia!

El universo de Mamma Mia! se construye a partir del repertorio musical de ABBA, elemento que ha definido la identidad de la franquicia y que se espera continúe siendo eje central en la tercera película.

Por ahora, Universal mantiene el proyecto en fase de planeación, mientras las declaraciones de Donna Langley consolidan oficialmente la producción de Mamma Mia! 3 y alimentan la expectativa en torno al posible regreso de Meryl Streep.

Mamma Mia! es una comedia musical estrenada en 2008 y basada en el exitoso montaje teatral con canciones del grupo sueco ABBA. La historia sigue a Sophie Sheridan, una joven que vive en una isla griega con su madre, Donna, y que está a punto de casarse.

Al descubrir antiguos diarios de su madre, Sophie invita en secreto a tres hombres que podrían ser su padre biológico, con la intención de descubrir su identidad antes de la boda. La película alterna enredos románticos y conflictos familiares con números musicales construidos a partir de éxitos como Dancing Queen, Mamma Mia y The Winner Takes It All.

En Mamma Mia! Here We Go Again (2018), la secuela combina dos líneas temporales: el presente, donde Sophie enfrenta la reapertura del hotel de su madre tras la muerte de Donna, y el pasado, que muestra la juventud de Donna y cómo conoció a los tres posibles padres de Sophie.

La cinta concluye con la inauguración del hotel en honor a Donna y una aparición especial de Meryl Streep en una escena musical ambientada en el bautizo del hijo de Sophie. La segunda entrega cierra con la reconciliación familiar y la consolidación del legado de Donna en la isla.