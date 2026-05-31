Yailin "La Más Viral" conmueve al revelar la pérdida de su segundo bebé

Un tierno ya la vez desgarrador momento compartió Yailin 'La Más Viral' con sus seguidores este domingo. A través de sus historias de Instagram, la cantante urbana dominicana dio a conocer la triste noticia de que perdió al bebé que estaba esperando.

Con un emotivo video donde se apreciaba su avanzado embarazo, la intérprete de “Chivirika” se despidió del bebé que esperaba. En las imágenes, se puede ver a su hija Cattleya dándole un tierno beso a su vientre, así como a la artista luciendo una prenda negra que resaltaba su silueta.

Foto: Captura: yailinlamasviral

Íbamos a ser 3: Cata, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo", fue el conmovedor mensaje con el que la trapera acompañó la publicación, confirmando el duro momento familiar que atraviesa.

Foto: Captura Instagram yailinlamasviral

Del romance al nacimiento de Cattleya

La historia de amor entre Yailin "La Más Viral" y Anuel AA fue una de las más comentadas dentro de la música urbana. La pareja confirmó su romance a principios de 2022, poco después de que el cantante terminara su relación con Karol G.

Meses más tarde, en junio de ese mismo año, se casaron por lo civil y en noviembre anunciaron que estaban esperando a su primera hija juntos. Sin embargo, la relación llegó a su fin en febrero de 2023, semanas antes del nacimiento de Cattleya, quien llegó al mundo en marzo de ese año.

Yailin "La Más Viral" en Planeta Alofoke

Uno de los momentos más emotivos que dejó la participación de Yailin "La Más Viral" en Planeta Alofoke, ocurrió cuando la cantante se sinceró sobre una de las etapas más difíciles de su vida. Entre lágrimas, reveló que atravesó una profunda crisis emocional que la llevó a intentar atentar contra su vida en varias ocasiones, incluso mientras estaba embarazada de su hija.

Durante la conversación, Yailin explicó que suele anteponer el bienestar de los demás al suyo, procurando transmitir alegría y tranquilidad incluso en los momentos en los que ella misma no se siente bien. La cantante, también habló de las dificultades que ha enfrentado en distintos aspectos de su vida, desde las relaciones sentimentales hasta los vínculos familiares y de amistad. Además, confesó que una de las mayores decepciones que ha vivido ha sido no lograr formar la familia que siempre imaginó.