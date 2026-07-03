Alista la GAM transmisión masiva del México-Inglaterra con concierto de El Poder del Norte

La explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero se prepara para recibir a más de 30 mil aficionados el próximo domingo 5 de julio, con el objetivo de transmitir de manera gratuita el esperado encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra. La fiebre mundialista en la demarcación estará amenizada por la música norteña del grupo El Poder del Norte de Martín Buenrostro, el cual ofrecerá un concierto sin costo para los asistentes en el denominado "Estadio GAM", un espacio público habilitado especialmente para el disfrute de la justa deportiva.

Miles de seguidores de la escuadra nacional podrán corear éxitos musicales como "A Ella", "Ni que valieras tanto", "Qué me engaño" y "Pero me perdonas", las cuales sonarán antes y después del quinto compromiso de México en el torneo. El escenario para este magno evento fue instalado sobre el cruce de las calles Vicente Villada y 5 de Febrero, en la colonia La Villa, un punto estratégico que se ha consolidado como uno de los principales centros de reunión familiar durante los partidos del representativo tricolor.

El alcalde Janecarlo Lozano extendió una invitación formal a las y los habitantes de la demarcación, así como a los vecinos de los municipios conurbados, para que asistan a vivir la experiencia en un ambiente cómodo y seguro. "Queremos que las familias disfruten del partido de nuestra Selección en un espacio cómodo, seguro y con un gran ambiente. Además de apoyar a México, podrán disfrutar de un espectáculo musical de primer nivel completamente gratuito", declaró el funcionario local, convocando a la ciudadanía a hacer historia en el recinto.

La iniciativa de la alcaldía cobra una relevancia especial tras el anuncio de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien confirmó que la Ciudad de México ampliará de 16 a 60 el número de pantallas para la transmisión pública de este cotejo debido a la alta expectativa generada. Dado que las autoridades capitalinas informaron que el acceso al evento en el Ángel de la Independencia tendrá cupo limitado y los aficionados excedentes serán redirigidos a otros puntos de Paseo de la Reforma, el Estadio GAM se perfila como una de las mejores alternativas en la capital para alentar a la Selección Mexicana rumbo a una nueva victoria.