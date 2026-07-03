¿Qué significa? El Empire State Building cambia a color azul tras la boda de Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dejando momentos que han dado de qué hablar. Después de que se confirmara oficialmente el matrimonio de la cantante y la estrella de la NFL, otro detalle comenzó a llamar la atención de miles de personas.

Al caer la noche, el Empire State Building cambió su tradicional iluminación y comenzó a brillar con un tono azul claro.

La imagen no tardó en inundar las redes sociales. Decenas de fanáticos fotografiaron el emblemático edificio de Nueva York mientras celebraban el enlace de una de las parejas más populares del momento.

Poco después, el propio Empire State Building confirmó el motivo de la iluminación especial. En su sitio oficial explicó que el color azul fue elegido para celebrar la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, quienes protagonizaron uno de los eventos más comentados del año.

Sin embargo, el homenaje escondía un significado que va mucho más allá de una simple elección estética.

El verdadero significado del color azul en una boda

El color azul está ligado a una de las tradiciones matrimoniales más antiguas del mundo anglosajón.

Se trata de la famosa expresión "Something old, something new, something borrowed, something blue" ("Algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul"), una costumbre que tiene su origen en un poema popular inglés del siglo XIX.

Según esta tradición, la novia debe llevar esos cuatro elementos durante su boda para atraer la buena fortuna en el matrimonio.

Cada uno representa un deseo distinto para la nueva etapa que comienza.

Algo viejo simboliza el vínculo con la familia, los recuerdos y la vida que queda atrás.

Algo viejo simboliza el vínculo con la familia, los recuerdos y la vida que queda atrás. Algo nuevo representa el inicio de una nueva historia llena de esperanza.

Algo prestado suele provenir de una persona felizmente casada, como símbolo de buenos deseos y prosperidad.

Algo azul está relacionado con la fidelidad, el amor, la pureza y la lealtad dentro del matrimonio.

Por esa razón, muchas novias incorporan discretamente algún detalle azul en su vestido, sus zapatos, una liga o algún accesorio especial.

La iluminación del Empire State Building retomó precisamente ese simbolismo para rendir homenaje a la nueva vida que comienzan Taylor Swift y Travis Kelce.

Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La confirmación oficial del matrimonio llegó a través de Tree Paine, publicista de la cantante desde hace varios años.

Aunque no reveló el momento exacto en que la pareja intercambió sus votos, sí compartió algunos detalles de una ceremonia que se mantuvo bajo estrictas medidas de privacidad.

Según explicó, Taylor y Travis decidieron romper con algunas tradiciones.

En lugar de elegir damas de honor y padrinos convencionales, el hermano de la cantante, Austin Swift, fue el hombre de honor, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de los Kansas City Chiefs, ocupó el papel de padrino.

Otro dato que sorprendió fue que la ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, amigo cercano de los recién casados.

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer. REUTERS

En cuanto al vestuario, Taylor eligió un diseño exclusivo de Christian Dior Haute Couture, complementado con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin y joyería de Cartier.

Nueva York se convirtió en el escenario de la boda del año

Durante varias horas, los alrededores del Madison Square Garden estuvieron completamente rodeados de seguridad.

Camionetas con vidrios polarizados entraban y salían constantemente mientras cientos de invitados llegaban para celebrar junto a la pareja.

Entre los asistentes fueron vistos actores, modelos, deportistas y cantantes de talla internacional, quienes desfilaron por las calles de Manhattan vestidos de gala.

Mientras tanto, cientos de seguidores de Taylor Swift permanecían en el exterior del recinto con la esperanza de ver llegar a alguna celebridad o captar un momento especial de la celebración.

The Empire State Building is seen in the distance as people take photos of a giant screen showing the message "JUST&T MARRIED!" AFP

Incluso una enorme pantalla instalada cerca del lugar mostró el mensaje "JUST T&T MARRIED", haciendo referencia a las iniciales de Taylor y Travis.

Un detalle que conquistó a los fans

La iluminación azul del Empire State Building terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más comentados de la boda.

Para muchos fue simplemente un homenaje a dos de las figuras más populares del entretenimiento y el deporte. Sin embargo, quienes conocen la tradición de "Something Blue" entendieron que el mensaje iba mucho más allá.

El color azul representa uno de los mayores deseos para cualquier matrimonio: una relación basada en la fidelidad, la confianza y el amor duradero.

Por eso, mientras miles de personas celebraban el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce, el edificio más emblemático de Nueva York también se sumó a la celebración con un guiño cargado de simbolismo, convirtiendo una antigua tradición nupcial en una imagen que ya forma parte de la historia de una de las bodas más mediáticas de los últimos años.