El cambio vendrá de la lucha feminista: Pato de La Maldita Vecindad sobre el disco El circo

Han pasado cuatro décadas desde que La Maldita Vecindad abrió las puertas a su mundo, uno nada ajeno al resto de los mexicanos.

Con su segundo disco de estudio, El Circo, la banda explotó en la memoria colectiva de los primeros años de la década de los 90 no sólo por la fusión de rock con ritmos de la música tradicional mexicana, sino por el trancazo de realidad que tenían sus letras.

“Nosotros no somos los únicos que estamos hablando precisamente sobre estas cuestiones que pasan en nuestro país y que siguen pasando. Siempre asumimos nuestro papel como cronistas. Desde que componemos colectivamente, la manera más adecuada era la crónica, tal como Chava Flores, Rodrigo González y mucha otra gente que ha contado este acontecer desde tiempos inmemoriales; nosotros continuamos con esta tradición oral.

“Y muchas de las cuestiones que comenzamos a contar siguen tristemente vigentes, como la inmigración, la discriminación, la violencia hacia las mujeres y estas distancias entre grupos sociales que están muy confrontados. Ahorita lo que vemos en México y en el mundo son muchas visiones encontradas de manera frontal. En lo que no estamos de acuerdo en absoluto es en hacer apología de la violencia o de la discriminación. Estamos en contra de todas las formas de expresión que la impliquen, no sólo las musicales, sino las narrativas o pictóricas”, compartió Pato, guitarrista de La Maldita Vecindad, con Excélsior.

Hay realidades que nunca cambian

A 40 años, la banda sigue más vigente que nunca. En las calles del país aún se pueden ver a los Solín, a los faquires, a los niños trabajando para comer, los conflictos entre juniors y limpiaparabrisas —como lo relata Un poco de sangre— o al Mario de Pata de perro. Las historias siguen reflejando la vida de millones de mexicanos.

“Seguimos viendo lo mismo. Es un gran circo donde los actos circenses en la calle se han sofisticado y estilizado más, pero eso habla de que en México estamos asumiendo de manera creativa la resolución de nuestra vida cotidiana, de la pobreza y de todas estas distancias sociales. Es algo que no quisiéramos que existiera y pensamos hace 40 años que iba a mejorar; sin embargo, creemos que otro mundo es posible, que hay gente, núcleos, entidades y colectivos que están luchando precisamente por eso.

El grupo confía en que colectivos, como las feministas, inicien la revolución que el país necesita Cortesia maldita vecindad

“Creemos en muchas cosas que están cambiando contra todo, que la lucha feminista es bien importante y que el cambio vendrá de ahí, de todas estas personas y colectivos que intentan cambiar el mundo y defender su punto de vista desde el pacifismo y el humanismo. Desde ahí creo que se vale todo y cero violencia. Trabajamos de la mano de distintos colectivos y causas sociales; la música festiva, la fusión desde el barrio, la horizontalidad y la inteligencia colectiva son valores en los que seguimos creyendo para crear el bien mayor”, explicó el músico.

Celebrar la tradición

La Arena CDMX se convertirá este 30 de octubre en el escenario donde La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio abran las puertas para hacer una fiesta enorme en la que no sólo celebrarán sus cuatro décadas como cronistas urbanos, sino que también rendirán homenaje a la tradición del Día de Muertos.

Con una megaofrenda en la que los asistentes podrán llevar una fotocopia de la persona o mascota que quieran recordar entre flores de cempasúchil, La Maldita Vecindad está lista para unirse a la tradición mexicana una vez más.

“Vamos a hacer una megaofrenda que va a recibir a todo el público, donde estamos invitando a que participen de dos formas: una, llevando una fotostática de su familiar, amigo o mascota que quieran que esté en la ofrenda. Y segundo, invitamos a que la gente vaya vestida de acuerdo a la fecha del Día de Muertos, preferentemente ataviados como catrinas o catrines, o lo que la imaginación les dé, porque vamos a documentar todo para hacer un documentalito de este show”, detalló el músico.