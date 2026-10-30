Muere Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguaru; lo despiden con conmovedor mensaje

Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguaru, murió a los 72 años el pasado jueves 29 de octubre. La agrupación dio a conocer la noticia de su fallecimiento un día después, este 30 de octubre y lo despidió con un conmovedor mensaje.

La muerte de Castillo pone a la industria musical de luto, causando gran conmoción entre compañeros del gremio y los seguidores del famoso grupo mexicano de cumbia orquestal y tropical.

Conmovedora despedida al vocalista de Los Yaguaru

Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguaru. @brodylocutor

A través de redes sociales, Los Yaguaru publicaron un conmovedor mensaje para despedir al músico conocido por interpretar éxitos como “Pero tu mirada” y “Cuéntale”.

Aunque no ofrecieron detalles sobre el motivo del fallecimiento del cantante, le dedicaron palabras en donde dejaron claro lo fundamental que fue su voz en la historia de la agrupación.

Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia Los Yaguaru de Ángel Venegas", se lee.

Asimismo, reconocieron el talento artístico del cantante y su entrega sobre el escenario.

Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical", escribieron.

Hablaron también sobre la huella imborrable que Fernando Castillo dejó tanto en el grupo como en la cumbia mexicana.

A través de tus interpretaciones llegaste al corazón de miles de personas, acompañaste historias de amor, momentos inolvidables y generaciones que encontraron en tus canciones una razón para cantar, bailar y emocionarse", escribieron.

Finalmente, externaron sus condolencias para la familia y seres queridos de su compañero:

Deseamos que encuentren consuelo y fortaleza en todo el cariño que hoy tantas personas sienten por ti".

¿Quién era Fernando Castillo?

Fernando Castillo formó parte de la historia musical de Los Yaguaru, agrupación originaria de Ecatepec, Estado de México, que se ha distinguido por su estilo de cumbia romántica y tropical. Con su voz y presencia en los escenarios, contribuyó a mantener vivo el legado musical de la agrupación y a conectar con varias generaciones de seguidores.

Nació el 5 de julio de 1954 y respecto a su vida privada es muy poco lo que se sabe, pues no solía compartir detalles sobre ello y tampoco estuvo envuelto en escándalos.

Lo que se reconoce es que fue parte muy importante en la historia de Los Yaguaru de Ángel Venegas, pues interpretó algunos de los temas más importantes de la agrupación.

Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguaru. @losyaguaru

Recientemente, con motivo del 30 aniversario de la agrupación, ofrecieron varias presentaciones y, en una de estas, Fernando Castillo compartió el significado que tenía la música de la agrupación para él.

La música de Yaguaru tiene un gran significado para mí, pues ya son más de 30, entonces festejarlo de esta manera con este evento, tiene un significado muy grande para mí. Vamos a echarle todas las ganas del mundo", dijo.

Su partida representa una pérdida para el entorno de la música tropical, particularmente para quienes han acompañado al grupo a lo largo de los años y han disfrutado de sus presentaciones y canciones.

A través de su trayectoria, Fernando Castillo dejó recuerdos en los escenarios y en el público que encontró en la música de Los Yaguaru una parte importante de sus celebraciones y momentos especiales.