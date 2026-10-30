¿Quién es Marisa Manchado, la compositora desaparecida en el accidente ferroviario en España?

La desaparición de Marisa Manchado, reconocida compositora española y ganadora del Premio Nacional de Música 2024, ha generado preocupación. La artista figura entre las personas desaparecidas tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo, cuando viajaba en un tren AVE con destino a Sevilla, en España.

Manchado, de 70 años, se dirigía a la capital andaluza para participar en un encuentro académico dedicado a su trayectoria y a su aportación a la música contemporánea, cuando ocurrió la tragedia.

La noticia ha causado especial conmoción entre sus colegas, amigos y representantes del ámbito cultural, no solo por su situación, sino también por la relevancia de su trabajo artístico y su compromiso con la visibilidad de las mujeres en la música.

Hasta este 30 de octubre, su paradero no ha sido confirmado. Por ello, su familia y el entorno cultural permanecen pendientes de las labores de búsqueda e identificación de las víctimas.

¿Quién es Marisa Manchado?

Marisa Manchado, compositora desaparecida en España. @marisa_manchado

Marisa Manchado Torres nació en Madrid en 1956. Es compositora, pianista, musicóloga y docente, y está considerada una de las figuras relevantes de la creación musical contemporánea española.

A lo largo de varias décadas ha desarrollado una carrera que combina la composición de óperas, obras sinfónicas y piezas de cámara con la investigación, la enseñanza y la gestión cultural. Su catálogo reúne más de 150 composiciones y refleja una búsqueda constante de nuevos lenguajes y posibilidades expresivas.

Su formación comenzó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde estudió con el compositor Carmelo Bernaola. Posteriormente amplió sus conocimientos con figuras destacadas como Antón García Abril, Luis de Pablo, Brian Ferneyhough y Olivier Messiaen. También participó en programas de formación musical en distintas ciudades europeas, entre ellas Turín, Darmstadt, Estocolmo, París y Roma.

Además de su preparación musical, estudió Psicología y desarrolló una trayectoria académica vinculada a la Musicología.

¿Por qué recibió el Premio Nacional de Música 2024?

Uno de los mayores reconocimientos de su carrera llegó en 2024, cuando recibió el Premio Nacional de Música en la modalidad de Composición, otorgado por el Ministerio de Cultura de España.

El jurado destacó su capacidad para explorar nuevos lenguajes musicales, combinar estilos y desarrollar propuestas innovadoras dentro de la creación contemporánea. También tuvo especial relevancia su trabajo en la ópera La Regenta, considerada una de sus obras más destacadas.

Estrenada el 24 de octubre de 2023 en las Naves del Español, en Matadero Madrid, La Regenta está inspirada en la célebre novela de Leopoldo Alas, conocido como Clarín.

La ópera cuenta con música de Marisa Manchado y libreto de la filósofa Amelia Valcárcel. Su producción reunió al Teatro Real y al Teatro Español, con dirección musical de Jordi Francés y dirección escénica de Bárbara Lluch.

La adaptación trasladó al lenguaje operístico la historia de Ana Ozores y el universo social y psicológico de la novela del siglo XIX. La propuesta fue reconocida por su búsqueda de nuevas formas de expresión y llegó a figurar entre las candidatas a mejor estreno mundial en los International Opera Awards de 2024.

Las obras más importantes de Marisa Manchado

Además de La Regenta, la compositora ha desarrollado una producción que abarca distintos géneros musicales. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran:

El cristal de agua fría (1994): una ópera con libreto de la escritora Rosa Montero, fruto de una colaboración especialmente significativa entre ambas creadoras.

Escenas de la vida cotidiana (1997): otra de sus incursiones en el género operístico, estrenada en el Teatro de la Abadía de Madrid durante el Festival de Otoño.

Notas para la paz (2012): concierto para fagot y orquesta encargado por la Orquesta Nacional de España y estrenado bajo la dirección de Kazushi Ono .

Su catálogo también incluye música sinfónica, composiciones de cámara y piezas concebidas para diferentes formaciones e instrumentos.

Compositora comprometida con la visibilidad de las mujeres en la música

La importancia de Marisa Manchado no se limita a su producción artística. Durante décadas ha trabajado para reivindicar el papel de las mujeres en la historia de la música y denunciar las dificultades que han enfrentado para obtener reconocimiento en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.

En 1982 impulsó el programa Mujeres en la Música, emitido en Radio 2, con el propósito de difundir la obra de compositoras y recuperar nombres que habían quedado relegados en los espacios musicales tradicionales.

También publicó el ensayo Música y mujeres, género y poder (1998), en el que abordó las relaciones entre la creación musical, las desigualdades de género y las estructuras de poder dentro del sector.

Su compromiso también se trasladó a las instituciones. Entre 2007 y 2008 ocupó la Subdirección General de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo dependiente del Ministerio de Cultura español.

Por estas razones, Manchado se convirtió en una referencia para distintas generaciones de compositoras, investigadoras e intérpretes.

¿Qué hacía Marisa Manchado en el tren accidentado en Toledo?

La compositora viajaba desde Madrid hacia Sevilla para participar en un encuentro académico organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.

La actividad llevaba por título Música para el presente: Diálogos con la obra de la compositora Marisa Manchado y tenía como objetivo analizar su producción, su trayectoria y su contribución a la música contemporánea.

El encuentro contemplaba la participación de especialistas y profesionales vinculados al ámbito musical, entre ellos Rocío de Frutos, Alejandra Pacheco, José J. Roa y Yolanda Sánchez.

Manchado viajaba en el coche número 6 del AVE que había salido de la estación madrileña de Atocha. El tren se dirigía a Andalucía cuando ocurrió el siniestro en la provincia de Toledo, en las inmediaciones de Urda y Los Yébenes.

Tras conocerse el accidente, la Asociación Mujeres en la Música comunicó que no había logrado localizar a Manchado y expresó públicamente su preocupación por su situación.

Hasta ahora se sabe que la familia de Manchado participa en las gestiones para esclarecer su paradero. Su hermano, Arturo Manchado, viajó a Madrid para aportar muestras de ADN que puedan contribuir a los procedimientos de identificación.

La tragedia ferroviaria dejó decenas de fallecidos y numerosos heridos. Los equipos de emergencia y las autoridades trabajaban para identificar a las víctimas y atender a sus familiares.