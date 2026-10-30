 ¿Cuál es el restaurante favorito de todos los mexicanos? Los Premios Uber Eats 2026 lo revelaron

¡Los mexicanos siempre han sido de buen diente! Si tenían duda de cuán fan somos del pozolito, los chilaquiles las pizzas, saber que La Casa de Toño y Little Caesars fueron elegidos dentro de los ganadores de los Premios Uber Eats México 2026, que se celebraron en el Foro Totalplay de la CDMX, los hará confirmar nuestro fanatismo por esos platillos.

La plataforma de delivery entregó 28 estatuillas, 10 elegidas por los usuarios de la aplicación por medio de una encuesta enviada vía WhatsApp y 18 ganadores elegidos por medio del desempeño en la aplicación.

El primer galardonado fue La Casa de Toño con sus desayunos con Toño en la categoría de Favorito para Despertar, teniendo la presencia del mismísimo Marco Antonio Campos, fundador de, quizá, uno de los lugares favoritos de los habitantes de la Ciudad de México para cualquier hora del día, con quien Excélsior pudo platicar brevemente una vez que bajó de tomar el galardón.

“El reconocimiento es por seguir fortaleciendo la marca, el tema de los desayunos representó un mercado importante y puedo ser sincero: no hay platillos nuevos en puerta, sin embargo, la carta actual nos permite seguir en gran parte del mercado. Hace dos años que firmamos la exclusiva con Uber Eats nos impulsaron a innovar, sacamos entonces el Pepitoño y siguieron otros”, expresó.

El equipo de Casa de Toño Uber Eats

Sobre su día más fuerte, hablando del 15 de septiembre donde incluso la aplicación muestra un tiempo de espera considerable y hasta locales cerrados por demanda, indicó que casi no hay ganancia porque reducen la carta para que la gente pueda elegir pozole, kilos de pata, cochinita y tinga.

Hay señoras que vienen hasta en carrera con su olla de pozole para llenarla”, indicó, “la verdad la idea del negocia jamás ha sido financiero, sino de servicio, de cumplirle a los clientes y que nadie se quede sin comer”, acabó.

Sobre el futuro de la empresa no se comentó nada.

Otro de los galardones importantes de la noche fue para Little Caesars, llevándose la categoría El Favorito Nacional, es decir, el que todos los mexicanos aman. Andrés de Robina, Vicepresidente internacional para la marca, subió al estrado a agradecer a la plataforma y los comensales, pero también para presumir, quizá, una de las mejores campañas del año: “La Liru Sisa”.

Decir Little Caesars es difícil, así que nuestro equipo de mercadotecnia nos salió con esta idea y no fue fácil aceptarla, porque implicó ‘cambiarnos’ el nombre, pero sabemos que así nos dicen los clientes y es su forma de mostrarnos afecto en posteos y en todos lados”, nos dijo en una breve charla.

Andrés de Robina, VP internacional de Little Caesars Jorge Alberto Santamaría González

Andrés celebró que su expansión ha llegado a terrenos del gaming, el deporte (tiene una colaboración reciente con George Kittle, ala cerrada de los San Francisco 49ers), la música (presencia en festivales) y mucha Gen-Z que ha abrazado la cultura de las reuniones para jugar, festivalear o divertirse con pizza den pepperoni (su favorita). Incluso

Otros de los ganadores fueron Onomura, en Sazón del Centro; Gorditas Doña Tota, en Fuerza del Norte; Los Tarascos, en Orgullo del Occidente; Hudson, en Tradición Sureña; Krispy Kreme, en Tu Pausa Favorita; Starbucks, en El Favorito para una Cita; La Casa del Pastor, en Domingo en Familia; y Costco, en El Ingrediente que Faltaba.

Fernando Díaz Barrero, director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, destacó que la digitalización ha sido clave para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

La plataforma de delivery tomó la foto con todos los ganadores de la noche Uber Eats

Un concierto de MYST, liderado por Chacho Gaytán, selló la noche.