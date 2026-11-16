La muerte de Ken Urker, exprometido de Gypsy-Rose Blanchard y padre de su hija, dio un nuevo giro luego de que las autoridades de Luisiana revelaran los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos.

¿De qué murió Ken Urker, exprometido de Gypsy-Rose Blanchard?

A poco más de un mes de que fuera encontrado sin vida, se confirmó que el hombre falleció a consecuencia de una sobredosis accidental provocada por el consumo de múltiples sustancias.

La oficina del forense de Luisiana confirmó que Ken Urker murió por una intoxicación accidental tras consumir múltiples sustancias. IG gypsy_rose_fan_page

De acuerdo con un comunicado emitido el 16 de noviembre por la oficina del forense de la parroquia de Lafourche, la investigación determinó que Urker murió por una intoxicación accidental.

Los estudios médicos permitieron establecer que una combinación de drogas provocó su fallecimiento, por lo que las autoridades dieron por concluido el caso y confirmaron que no existen pruebas pendientes.

¿Qué dijo Gypsy-Rose Blanchard sobre la muerte de su exprometido?

La noticia pone fin a parte de las interrogantes que surgieron el pasado 1 de octubre, cuando Ken fue encontrado inconsciente en una vivienda de Raceland, Luisiana, precisamente el día en que cumplía 34 años.

Gypsy-Rose Blanchard había expresado sus sospechas sobre una posible sobredosis y descartado que su exprometido se hubiera quitado la vida. IG gypsy_rose_fan_page

Según la información proporcionada por el Departamento del Sheriff de la parroquia de Lafourche, los agentes acudieron al domicilio alrededor de las 18:15 horas y lo encontraron sin vida.

Aunque en un primer momento Gypsy-Rose manifestó que sospechaba que su exprometido había sufrido una sobredosis, reconoció que desconocía si había sido intencional. Días después, durante una entrevista con la revista People, expresó su desconcierto ante lo sucedido y recordó que Ken no atravesaba una buena etapa emocional.

No lo puedo creer. No puedo pensar", compartió entonces, al describir el dolor que le provocó enterarse de su muerte.

La madre de Ken Urker habla sobre su problema con las drogas

Tras conocerse el resultado oficial, el portal TMZ publicó nuevos detalles sobre el consumo de sustancias de Urker. De acuerdo con declaraciones de su madre, Raina, la familia fue informada de que Ken había consumido heroína adulterada con fentanilo, una sustancia sintética de gran potencia que incrementa considerablemente el riesgo de una intoxicación mortal.

La madre de Ken Urker reveló que su hijo habría consumido heroína adulterada con fentanilo antes de morir. Instagram @gypsyrose.insta

La madre del fallecido explicó que su hijo había tenido antecedentes de consumo de heroína, aunque no era algo que hiciera de manera constante. Según su testimonio, cuando atravesaba momentos complicados podía recurrir a las drogas para sobrellevar la noche. También señaló que Ken era una persona reservada y que conoció algunos detalles de ese problema tiempo después.

Por otra parte, los reportes policiales sobre el hallazgo señalaron que en la habitación había objetos relacionados con el consumo de drogas y una sustancia en polvo. También se encontró un arma de fuego enfundada en una mesita de noche. Estos elementos formaron parte de las circunstancias documentadas durante la investigación.

Gypsy-Rose habla sobre el ciberacoso que sufrió después de la muerte de Ken

Desde que se dio a conocer la noticia, Blanchard ha señalado que el acoso en redes sociales pudo haber tenido consecuencias importantes en la vida de su exprometido. En un mensaje dedicado a recordarlo, lo describió como su alma gemela, un padre maravilloso y un hombre profundamente amado.

La muerte del padre de Aurora Raina Urker quedó marcada por las declaraciones de Gypsy-Rose sobre el hostigamiento que sufrió en redes sociales IG gypsy_rose_fan_page

La también figura mediática aseguró que Ken enfrentó un nivel de escrutinio público difícil de soportar, acompañado de ataques y comentarios crueles en plataformas como TikTok y Reddit.

Desde su perspectiva, esa exposición pudo afectar profundamente su bienestar emocional y contribuir a los problemas que atravesaba.

Hay una persona real detrás de cada pantalla, cada titular y cada comentario", expresó en su mensaje, con el que también buscó generar conciencia sobre las consecuencias del ciberacoso.

Incluso, Blanchard ha manifestado su intención de impulsar la llamada Ley de Kenan, nombre legal de Urker, una iniciativa con la que busca combatir el hostigamiento digital y promover que las denuncias contemplen patrones de acoso, en lugar de analizar cada incidente de manera aislada.

Ken Urker y Gypsy-Rose Blanchard: así fue su historia de amor

La historia entre Gypsy-Rose y Ken comenzó cuando ella todavía cumplía una condena en prisión por su participación en el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard. Urker comenzó a escribirle cartas y, con el tiempo, ambos desarrollaron una relación sentimental que los llevó a comprometerse en octubre de 2018.

Ken Urker y Gypsy-Rose Blanchard habían formado una familia tras reencontrarse en 2024, pero su historia terminó con una inesperada tragedia. Instagram @gypsyrose.insta

Aunque su compromiso terminó temporalmente en 2019, sus caminos volvieron a cruzarse en abril de 2024, después de que Gypsy recuperara su libertad a finales de 2023. La reconciliación dio paso a una nueva etapa en su relación, en la que formaron una familia con la llegada de su hija, Aurora Raina Urker, nacida en diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, antes de la muerte de Ken, la pareja atravesaba dificultades y se había distanciado. De acuerdo con información difundida por TMZ, los problemas relacionados con el consumo de alcohol también habrían generado tensiones entre ambos, aunque no se había confirmado una separación definitiva.

Tras su fallecimiento, Gypsy y su pequeña tuvieron la oportunidad de despedirse de él durante una velación privada celebrada el 3 de octubre. Posteriormente, la familia de Urker extendió una invitación a Blanchard para asistir al funeral, mientras ella también manifestó su intención de organizar un homenaje personal en su memoria.

Entre sus recuerdos más especiales, la joven mencionó las celebraciones del 4 de julio, cuando solían comprar fuegos artificiales y pasar la noche disfrutando juntos. Su deseo era repetir aquella tradición como una manera de honrar la vida del padre de su hija. Ahora, con la causa oficial de muerte confirmada, se dará por cerrado el caso de Ken Urker.