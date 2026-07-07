Se revela al segundo habitante de La Casa de los Famosos México 2026; conoce quién es

La lista de participantes de La Casa de los Famosos México 2026, continúa creciendo.

Luego de revelar a Ernesto Laguardia, como primer habitante de la nueva temporada, la producción presentó oficialmente al segundo famoso que aceptó el reto de convivir durante varias semanas bajo la vigilancia permanente de las cámaras y dinámicas.

Foto: La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién es el segundo habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

La segunda habitante confirmada es la creadora de contenido Karina Torres. Desde ayer, usuarios en redes sociales confirmaban que las pistas apuntaban a ella: el salón de belleza, el micrófono, la bandera trans y el vestido naranja.

Foto: Instagram karina.torrea

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres alcanzó gran popularidad en redes sociales como parte de "Las Perdidas", grupo que integró junto a Wendy Guevara y Paola Suárez, con quienes conquistó a millones de personas gracias a su carisma, espontaneidad y sentido del humor.

Con el paso de los años, la creadora de contenido logró construir una carrera propia al desempeñarse como influencer, conductora y estilista, incluso participó en una película que aún no se ha estrenado.

Ha consolidando una comunidad de seguidores que ha acompañado cada etapa de su crecimiento. Su historia también ha estado marcada por la perseverancia y la capacidad de reinventarse, convirtiéndose en una figura inspiradora para muchas personas. Muchos fans comparten stikers y memes en redes sociales sobre ella.

Foto: Captura de video

Ahora, Karina da un nuevo paso en su trayectoria al incorporarse como la segunda habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026, un reto que la llevará a mostrar una faceta distinta frente a millones de espectadores.

La popularidad de Karina Torres se debe, en gran parte, a su autenticidad y su forma de ser, su personalidad es divertida, comparte momentos de su vida cotidiana en redes sociales.

Su sentido del humor, las anécdotas que relata y la cercanía que mantiene con sus seguidores la convirtieron en una de las integrantes más queridas de “Las Perdidas”.

Foto: Instagram karina.torrea

La expectativa por conocer al elenco completo sigue creciendo entre los seguidores del reality. Cada anuncio, genera conversación en redes sociales y alimenta las especulaciones sobre los artistas que podrían ser parte del programa en esta nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026.