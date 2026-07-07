Germán Lizárraga habla por primera vez sobre la muerte de su hija Yolanda

A unos días de que se diera a conocer el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, hija del músico Germán Lizárraga, el fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa compartió por primera vez cómo ha vivido este difícil momento. En una emotiva entrevista, el intérprete recordó los últimos días de vida de su hija y reveló el mensaje que ella le dejó antes de partir.

Foto: Instagram Germán Lizárraga

Durante una conversación con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, Germán Lizárraga agradeció las muestras de cariño que ha recibido y habló del enorme vacío que dejó la muerte de Yolanda.

El músico contó que, incluso en los momentos más complicados de su enfermedad, su hija le insistía en que no abandonara su carrera artística y continuara cumpliendo con el compromiso que siempre ha tenido con su público.

Foto: Facebook Jorge Sawey Lizarraga

¿Cuál fue la última petición que le hizo Yolanda?

Con evidente tristeza, Germán recordó que Yolanda le repetía constantemente que no dejara de hacer música y que siguiera compartiendo su talento con la gente.

Aunque reconoció que enfrenta uno de los episodios más difíciles de su vida, aseguró que continuará adelante recordando el deseo que ella le expresó en sus últimos días y que ella ya se encontraba en el cielo.

¿De qué murió la hija de Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga explicó que Yolanda fue diagnosticada con cáncer de mama hace aproximadamente cinco años. Después de recibir tratamiento, la enfermedad parecía haber quedado atrás.

Sin embargo, tiempo después comenzaron nuevos problemas de salud. Yolanda presentó intensos dolores de espalda y dificultades para caminar, por lo que fue sometida a diversos estudios médicos.

De acuerdo con lo explicado por Germán, los especialistas determinaron que el cáncer había hecho metástasis, extendiéndose primero a la columna vertebral, posteriormente a los pulmones y, finalmente, al cerebro.

Foto: Especial

El músico recordó que su hija enfrentó un proceso muy complicado antes de fallecer, situación que marcó profundamente a toda la familia.

Pese al profundo duelo que atraviesa, Germán Lizárraga afirmó que intentará seguir adelante cumpliendo con los compromisos que mantiene con su público y llevando su música a los escenarios, tal como Yolanda se lo pidió antes de partir.

Sus declaraciones generaron una ola de mensajes de solidaridad entre seguidores, colegas y figuras del regional mexicano, quienes le han expresado su apoyo y condolencias en este complicado momento.